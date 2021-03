PUCANJ KOJIM JE UBIJEN SRPSKI SVAT U SARAJEVU I POČEO RAT! 1. marta 1992. islamski ekstremisti ubili su Nikolu Gardovića! (VIDEO)

Danas se navršava 27 godina, od kada su islamski ekstremisti 1992. godine ubili srpskog svata Nikolu Gardovića ispred Stare pravoslavne crkve na Baščaršiji, što je nagovestilo građanski rat, odnosno početak tragičnog ratnog sukoba.

Čitav događaj odigrao se nakon venčanja Milana Gardovića i Dijane Tambur u hramu Preobraženja Gospodnjeg u Novom Sarajevu.

Nakon venčanja povorka sa svatovima se uputila u Dom svete Tekle u dvorištu Stare crkve na Baščaršiji, gde je trebalo da bude svadbeni ručak.

U svatovskoj koloni je bilo stotinak svatova koji su parkirali svoja vozila kod Vijećnice, gde se nalazio najbliži parking Staroj crkvi.

Nakon što su parkirali putnička vozila kod Vijećnice, svatovi su peške krenuli ka Staroj crkvi. U neposrednoj blizini prilikom ulaska svatovske kolone u dvorište Stare crkve, pored svatova se zaustavilo belo putničko vozilo marke u kome su se nalazila četiri kriminalca, među kojima je bio Ramiz Delalić zvani Ćelo.

Provokacije su eskalirale u porti crkve u Novom Sarajevu, jer su svatovi bili izloženi psovkama, pretnjama i povicima: „Šta ćete vi ovde? Nije ovo Srbija! Idite u Srbiju!“.

Nikola Gardović je pokušao da odbrani svatove rečima: "Šta to činite? Ne kvarite mi veselje, sram vas bilo!,“ nakon čega je pucano u njega.

"Još osećam njegovu vrelu krv na rukama, a nisam zaboravio ni kako me moj bivši kolega policajac ignorisao kada sam ga zamolio da pozove miliciju i hitnu medicinsku pomoć. Tada me uhvatila panika – on ne reaguje, a pored nas… Kroz svu tu gužvu, prolaze čak tri medicinska auta i ne gledaju na nas, a Nikola nam umire na rukama…“, seća se Jovančić, penzionisani policajac.

Za ubistvo Nikole Gardovića niko nije odgovarao, iako je Rasim Delalić-Ćelo kasnije javno priznao i hvalio se da je ubio Gardovića.

Muslimanski zločinci su izašli iz kola i nasrnuli na mladoženjinog oca, starog svata Nikolu Gardovića, koji je nosio srpski barjak. Ramiz Delalić je pokušao da Gardoviću oduzme srpsku zastavu nakon čega je došlo do tuče. Delalić je izvadio pištolj i smrtno ranio Gardovića, dok je njegov saučesnik ranio sveštenika SPC i Gardovićevog zeta Radenka Mirovića, ali zastava je odbranjena.

Zločinci su pobegli. Nikola Gardović je preminuo nekoliko minuta kasnije u kolima hitne pomoći. Pored počinioca ubistva Ramiza Delalića zvanog Ćelo, svedoci su kao napadače i saučesnike napada ubistva prepoznali i Suada Šabanovića iz Zvornika, Muhameda Švrakića, sina osnivača Zelenih beretki Emina Švrakića. Četvrti napadač je Taib Torlaković, koji je kao i Ramiz Delalić Ćelo, nakon rata ubijen u mafijaškom obračunu u Sarajevu. Ramiz Delalić je odmah nakon početka ratnih sukoba u Sarajevu postao komandant Devete muslimanske brdske brigade Armije BiH, a od Alije Izetbegovića je za zasluge primio pištolj sa posvetom.