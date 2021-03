'Ovo sam uradila ćerki, a mogu i vašim bebicama': Mrežama se širi UZNEMIRUJUĆI POST! Nakon ovih fotki, majka je završila na STUBU SRAMA (FOTO)

Ona je, ni manje ni više, svojoj bebi napravila četiri različita manikira, na majušnim prstićima i noktićima svoje bebe i pohvalila se kako je prava umetnica, ne razmišljajući o tome da li ovo i koliko može da bude opasno za njeno dete.

"Aman ženo, pa iskopaće sama sebi oko", bio je jedan od komentara na njen post, dok su drugi šokirano konetarisali "ovo je jezivo, pa bebini nokti treba da budu kratki, da se ne povredi".

Međutim, bilo je i nevernih Toma.

"Ma daj, sve si ovo fotošopirala, ko normalan ovo može da uradi maloj bebi", bio je jedan od komentara.

I can do your baby's nails. Kindly DM for more info ❤ pic.twitter.com/13ZvqUTN1j