GEJTS PODIGAO PANIKU o mutiranim sojevima korona virusa: Ako ne dostavimo vakcine u SVAKI KUTAK PLANETE, evo šta nas očekuje!

Američki mijarder i osnivač Majkrosofta Bil Gejts u poslednjih godinu dana često komentarisao pandemiju korona virusa, pozivao je na vakcinaciju i poštovanje mera, a nedavno se u svom blogu osvrnuo na činjenicu da se neprestano pojavljuju novi sojevi korona virusa.

Gejts priznaje da ga to brine. "Svet je daleko napredovao u borbi protiv Kovida-19. Ali nove varijante virusa mogle bi da ugroze napredak koji smo postigli u toku prošle godine", napisao je.

Čuveni Amerikanac je potom potanko objasnio kako mutacije komplikuju pandemiju i to u pet tačaka:

1. Već ste imali posla sa mutiranim varijantama virusa ako ste ikada preležali grip

Virus gripa brzo mutira i zato se često suočavamo sa drugačijim varijantama gripa. Dakle, same po sebi varijante virusa nisu neobične, ali to takođe znači da su potrebne i nove varijante vakcina.

"Korona virus - kao i svi virusi - ima samo jedan cilj, da se replikuje. Svaki put kad virus napadne vaše ćelije, prevari ćeliju da sledi uputstva kodirana u njenoj RNK da bi napravila više kopija virusa. Kada ćelija stvara novi virus, mora da kopira ta uputstva. Ali to je kao da idete na čas slepog kucanja u školi, teško je iskucati istu stvar bez ijedne greške. Šifra virusa koji uzrokuje Kovid-19 dugačka je oko 30.000 slova. To je puno prilika za grešku - što korona virus često koristi. Većina grešaka dovodi do virusa koji je ili funkcionalno identičan ili ne može da se replikuje. Ali s vremena na vreme dođe do promene koja virusu olakšava zarazu ili izbegavanje imunološkog odgovora. Kada ta promena počne da se širi među ljudima, pojavljuje se nova varijanta", pojasnio je Gejts kako dolazi do nastajanja novih varijanti.

2. Viđamo iste mutacije i to bi moglo da bude dobro

Kovid-19 mutira gotovo duplo brže od gripa i "mnogo je jednostavniji virus" u odnosu na grip, kaže Gejst, a prenosi "Yahoo.com". Kada Kovid-19 mutira to se uglavnom dešava na istom mestu - u određenom proteinu 'spajk' koji viri sa površine virusa.

"Taj protein spajk je ključ širenja Kovida. Njegov oblik je ono što omogućava virusu da zahvati ljudske ćelije. Ako se protein spajk samo malo promeni, mogao bi efikasnije da se poveže sa ćelijama (što virus čini prenosivijim) ili da oteža imunom sistemu da ga targetira. Ali ako se previše promeni, virus više ne bi mogao da dobije unos koji je ključ njegovog životnog ciklusa. Kako se mutacije dešavaju samo na ovom ograničenom mestu, iste mutacije se pojavljuju na različitim lokacijama širom sveta, ali bez različitih varijacija", rekao je milijarder.

"Neki stručnjaci misle da smo možda već videli najzabrinjavajuće mutacije za koji je ovaj virus sposoban. Ali Kovid-19 nas je i ranije iznenadio i mogao bi to ponovo da uradi", dodao je.

3. Virus se menja, ali put pred nama je isti

"Čini se da vakcine koje se danas prave mogu da spreče teške oblike bolesti, čak i kada je reč o novim varijantama, pa je sledeće veliko pitanje da li će vakcina morati da se menja tako da cilja nove varijante", napisao je Gejts.

"U svakom slučaju zaustavljanje širenja virusa je najbolji način za obuzdavanje Kovida-19 i sprečavanje stvaranja novih varijanti. Za sada je ključno da nastavite da sledite preventivne mere. Ako budemo pažljivi kada je reč o socijalnoj distanci, nošenju maski i vakcinisanju, privešćemo pandemiju kraju mnogo ranije".

4. Nove varijante ističu koliko je važno da vakcine budu dostupne

Jednostavno rečeno, što se više Kovid-19 širi u svetu, to više šanse ima da evoluira i nauči da pruži otpor vakcinama.

"Ako ne donesemo vakcinu u svaki kutak platene, moraćemo da živimo sa mogućnošću da se pojavi mnogo gori soj virusa. Čak bismo mogli da vidimo kako se pojavljuje nova varijanta koja je u potpunosti otporna na postojeće vakcine", piše ovaj milijarder.

Kroz KOVAKS program biće moguće isporučiti 300 miliona doza vakcine do sredine 2021. godine zemljama sa niskim prihodima, ali Gejts smatra da to nije dovoljno. "Svetu je potrebno mnogo više ako želimo da zaista eliminišemo pretnju od Kovida-19. Nadam se da će bogate zemlje nastaviti da podržavaju rad KOVAKSA, čak i ako život počne da se vraća u normalu u nekim delovima sveta", rekao je.

5. Svet je sada spremniji za novu pandemiju

Ako bi se svet suočio sa još jednom pandemijom patogena, trebalo bi da očekujemo da će da mutira, baš kao što to vidimo kod Kovida-19.

"Nadam se da će sledeći put razlika biti u tome što smo bolje pripremljeni i da ćemo ranije uočiti pojavu novih varijanti. Svi alati i protokoli koje su medicinski stručnjaci, istraživači i naučnici postavili za praćenje varijacija virusa biće od neprocenjive vrednosti u budućnosti.

Nema sumnje da nove varijante komplikuju naše napore da zaustavimo ovu pandemiju. Čak i kada najgore bude iza nas, moraćemo da budemo na oprezu. Srećom, znamo šta treba da uradimo da ih sprečimo da se pojave. Za sada je najbolje što možete da uradite da biste se zaštitili da sledite smernice javnog zdravstva i vakcinišite se čim budete u prilici", zaključio je Gejts.