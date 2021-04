IZVODILI RADOVE, PA PRONAŠLI ĆUP SA BLAGOM! Vlasnik odlepio od sreće, ali je onda prste umešala država (FOTO+VIDEO)

U jednom selu na jugu zemlje, Pembartiju, vlasnik zemljišta Metu Narsima pronašao je ćup sa zlatnim predmetima, međutim, radovanje je bilo kratkog veka jer će sve pripasti državi.

Parcela, koju je građevinsko preduzeće prekopavalo uoči izgradnje skrivalo je metalnu posudu sa dragocenostima među kojima se nalaze zlatni i srebrni ukrasi i drugi predmeti.

Radnici i meštani su se okupili oko blaga, a veruje se da su ukrasi darovi boginji u hramu koji je u prošlosti postojao na tom mestu. Okupljeni su da drže molitve, pale štapiće od tamjana i donose cveće.

Gold and silver treasure found during real estate venture work near highway at Pembarthy in Jangoan district of Telangana #Telangana #gold #TREASURE pic.twitter.com/xGt8cvH1qR