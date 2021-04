RODILA (31) JE DETE MUŽU I NJEGOVOM OČUHU (60), ulsedilo je ŠOK PRIZNANJE: Emocije su oduvek postojale

Erika Kvigl (31) iz Kentakija gajila je emocije prema očuhu svog muža Džefu Kviglu (60) dok su još oboje bili u braku.

Kada je brak sa njegovim posinkom Džastinom, sa kojim ima devetogodišnjeg sina, propao, Džef joj je ponudio rame za plakanje. Uprkos razlici u godinama i porodičnim odnosima odlučili su da se venčaju i danas imaju zajedničko dete.

Erika je imala samo 19 godina kada se udala za Džastina i kaže kako je uvek osećala neku vrstu zahvalnosti prema njegovom očuhu, koja je kasnije prerasla u ljubav. Ne želeći nikoga da povredi, pokušala je da se bori protiv svojih osećanja, ali 2017. kada su njihovi brakovi propali, Džef je priznao da oseća isto prema njoj, piše "Dejli mejl".

Njihova porodica je upotpunjena kada se 2018. rodila ćerka Berkli (2), nakon što se par venčao u avgustu iste godine.

- Zvuči skandalozno, ali mi smo osećali nešto i nismo mogli to da poreknemo. Uprkos svemu naša ljubav je savršena. Džef je mlada duša, a ja stara, smeje se kada to kažem, ali je istina. On je bio osoba koja me je najviše razumela - ispričala je Erika.

Starateljstvo nad sinom deli sa posinkom svog muža, koji se takođe ponovo oženio.

- Među nama je sve u redu, više ne postoji mržnja. Pričamo o našem sinu i oboje smo nastavili sa svojim životima - izjavio je Džastin.

U međuvremenu, Džef, tvrdi da je u Eriki pronašao svoju srodnu dušu.

Zaista uživamo jedno u drugom i radujemo se budućnosti. Nikada nismo obraćali pažnju na razliku u godinama, jednostavno smo se zaljubili, objašnjava Džef.

Nakon što je napustila srednju školu, tada Erika Lejn, otišla je da živi sa svojim tadašnjim dečkom u drugi grad, a kada je raskinula tu vezu, vratila se kući i počela da izlazi sa Džastinom 2010. godine.

- Našli smo se, izlazili smo i iz nekog razloga venčanje se činilo kao logičan korak. Naše porodice tvrdile su da smo stvoreni jedno za drugo - kaže Erika i dodaje da su se brzo nakon venčanja i rođenja sina stvari promenile, pa da par više ništa nije moglo da zadrži na okupu.

- Želela sam da budem direktor u firmi, putujem i radim nešto neobično. U malom gradu ljudi nemaju baš velike snove. Nije da on nije želeo da ja to radim, ali nije razumeo to. Bilo nam je teško jer nismo mogli da se povežemo na tom nivou - kaže Erika.

Ona je uvek volela vintidž odeću, počela je da posećuje revije automobila i učestvuje u takmičenjima, a kako je Džef bio jedan od organizatora toga, zbližili su se.

- Zapravo sam ga poznavala od svoje 16. tada naravno nismo bili nikako povezani. Došlo je do toga da smo se Džastin i ja složili da to više ne funkcioniše, osećala sam se zarobljeno. Ljubav prema sinu je bila razlog zbog kojeg sam tako dugo ostala u braku. Bilo mi je potresno da ga odvedem iz kuće njegovog oca. Živela sam sa roditeljima godinu dana i bilo je zaista teško - svedoči ona.

Oboje usamljeni, Džef i Erika priznali su jedno drugom duboka osećanja koja gaje.

Razgovarala sam sa Džastinom o tome i rekla mu kako ne želim da ga povredim, ali i da je moja i Džefova ljubav toliko jaka da nismo mogli da odustanemo od nje. Pružio mi je podršku. Kada smo Džef i ja počeli da živimo zajedno, odmah smo znali da nismo pogrešili. Sve je bilo lepo i mirno, putovali smo... Moj sin nikada nije osetio da su njegovi roditelji razdvojeni, što je sjajno. Džef i ja znali smo da želimo da se venčamo, ali nismo znali kada, pronašli smo kuću iz snova, a onda sam na kraju ostala trudna sa Berkli. Jedan dan smo sedeli u autu u Džef me je iz čista mira pitao da se udam za njega, iako nije bilo baš romantično, bilo je to sve o čemu sam maštala, kaže Erika.

Džef kaže da se njegova ljubav prema Eriki rodila čim ju je dobro upoznao.

- Imali smo zajednička interesovanja, pa smo se zbližili i odlično uklopili. Razlika u godinama mi ne smeta, ljudi ionako misle da sam u četrdesetima! - zaključuje Džef.