DETALJI KOJE MALO KO ZNA! Evo kada je održana PRVA CEREMONIJA DODELE OSKARA i od čega je bila napravljena STATUETA!

Ceremonija dodele Oskara biće održana noćas, po našem vremenu, na nekoliko lokacija među kojima je i Holivud.

Za godišnju filmsku nagradu koju dodeljuje američka Akademija filmskih umetnosti i nauke izuzetnim dostignućima u filmskoj industriji.

1. Akademiju filmskih umetnosti i nauka osnovao je šef studija Metro-Goldvin-Majer (Metro-Goldwyn-Mayer), Luis B. Majer.

2. Prva ceremonija dodele nagrada Američke filmske akademije održana je 16. maja 1929, na privatnom branču u Hotelu Ruzvelt u Holivudu u čast izvanrednih filmskih dostignuća u sezoni filma u periodu od 1927-1928, a u publici je bilo 26 ljudi.

3. Domaćini prve ceremonije dodele nagrada bili su glumac Daglas Ferbenks i reditelj Vilijam de Mil.

4. Pozlaćena statueta napravljena od britanijuma na crnoj metalnoj osnovi, dugačka 34 cm i teška 3.85 kg prikazuje viteza napravljenog u Art deko stilu, kako drži krstaški mač stojeći na rolni filma.

5. Ne zna se kako je Oskar dobio ime. Postoji nekoliko priča. Jedna kaže da je ime je smislila bibliotekarka Akademije, Margaret Herik, koja je statutu, kada ju je ugledala, uporedila sa njenim ujka Oskarom.

U drugoj verziji, Oskar je dobio ime po prvom mužu Beti Dejvis, Harmonu Oskaru Nelsonu, a prema trećoj verziji je Elenor Lilberg, izvršna sekretarka Luisa B. Majera, rekla da statua liči na kralja Oskara.

6. Prvi dobitnik Oskara bio je glumac Emil Janings, za ulogu u filmovima "Poslednja zapovest" (The Last Command) i "Put svega živog" (The Way of All Flesh).

7. Prema zvaničnim pravilima nagrada Akademije, film mora biti prikazan u toku prethodne kalendarske godine, od 1. januara u ponoć, do kraja 31. decembra, u regionu Los Anđeles, Kalifornija, da bi mogao da se kvalifikuje (osim Najboljeg inostranog filma).

8. Šampionka po broju dobijenih Oskara za glumu je Ketrin Hepbern. Ona je prestižnu statuu dobila čak četiri puta za glavne uloge u filmovima Ladolež (1933), Pogodi ko dolazi na večeru (1967), Zima jednog lava (1968) i Na Zlatnom jezeru (1981). Za petama su joj Džek Nikolson i Meril Strip sa po tri dobijena oskara.

9. Najnominovaniji filmovi svih vremena su imali po 14 nominacija. Prvi je crno-beli film "Sve o Evi" iz 1950. i pedeset godina kasnije, "Titanik".