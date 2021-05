NJEGOVA MUZIKA JE ZAUVEK UŠLA U NAŠE ŽIVOTE! Održana komemoracija Zoranu Simjanoviću

U Sali „Makavejev“ Jugoslovenske kinoteke danas je održana komemoracija proslavljenom kompozitoru Zoranu Simjanoviću, Simketu (11. maj 1946-11. april 2021) koja je počela obraćanjem čelnika te ustanove Jugoslava Pantelića, minutom ćutanja za danas preminulog filmskog stvaraoca Božidara Nikolića i polučasovnim dokumentarcem o Simjanoviću.

U prisustvu porodice, prijatelja i poštovalaca, pismo kompozitorovog brata Dejana pročitao je bratanac Pavle Simjanović.

Od nakjranijeg detinjstva, veli, Zoranov je talenat došao do izražaja:

"Govorilo se da je prvo propevao pa tek onda progovorio. (…)Studentkinja solo pevanja je stanovala u istoj zgradi, gde i Zoran. Kada bi netačno otpevala neku oktavu, Zoran bi je glasom iz svoje sobe ispravio i tako su roditelji odlučili da ga upišu u muzičku školu. I, tako je sve počelo…”

Posle je bilo i bežanja iz muzičke škole, i studije prava, i na inicijativu Zorana Hristića studije muzičke akademije, i “Siluete” i…

A o tome šta je sve uradio znalački je govorio Radoslav Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke ističući da se oprašta od velikog prijatelja najplodotovornijeg kompozitora filmske i ne samo filmske muzike, jugoslovenske kinematografije.

- Počeo je kao jedan od rodonačelnika rokenrola kod nas. Imam običaj da kažem kako su filmska traka i rokenrol dostojanstveno ostarili. Simke je svedok tome bio više od pola veka. Kako god Simke će ipak ostati upamćen kao tvorac muzike za pokretne slike, bilo da je reč o igranom filmu u svim njegovim oblicima, igrani, crtani, reklamni ili da je reč o TV serijama, pozorišnim predstavama, mjuziklima, pedagoškom radu...

Kako je naveo, Simjanović je napisao muziku za 69 igranih filmova, 66 TV serija, 50 crtanih filmova, za 50 TV spotova… Ukupno 11.000 minuta muzike.

- Njegovo stvaralaštvo je do te mere postalo opšte dobro da je ono neraskidivi deo našeg muzičkog obrazovanja. “Nacionalna klasa”, “Miris poljskog cveća”, “Petrijin venac”, “Balkan ekspres”… najbolja su potvrda za to. Kada je stvorio temu za “Grlom u jagode” ispostavilo je da smo dobili testamentarnu serije moje i mnogih drugih generacija, a da je muzička tema postala neka vrsta njene himne. Ostvario je mnoge snove, jedan nije. Da Srbija dobije svoju “Medijateku”. Biće da ga oni koji su odlučivali o tome, nisu najbolje razumeli jer ona bi bila važan dokument o vremenu u kome i kako živimo. Na onima koji dolaze posle njega je da se potrude da ovu Simketovu ideju pretvore u stvarnost. (…)Kažu mudri ljudi da je muzika zvuk koji misli. Simketovi zvuci koji misle spajali su i filmsku muziku, sentimentalno i čvrsto, lagano i teško i to su zvuci koji su ostavština za budućnost koja je odavno postala i opšte i kulturno dobro. Da li je moglo više, možda. Da li je moglo bolje siguran sam da bolje od ovoga što nam ostavlja, nije moglo - kazao je Zelenović.

Svoje obraćanje Tanja Bošković je počela apostrofirajući Simjanovićev odnos sa suprugom mu:

- Bilo mu je lako jer je bio voljen i imao je koga da voli. Simke je svojim radom našu kinematografiju suštinski odvojio od zemlje i pretvorio u nešto drugo. Možda mu je lako bilo i umreti, jer je znao da je besmrtan - kazala je čuvena glumica.

Kompozitor Rade Radivojević je istakao:

"Opraštamo se od profesora i dobitnika brojnih priznanja. Od čoveka koji je bio, pa prestao da bude roker. Njegov rad je odlikovao visoki profesionalizam i autentična predanost projektu".

Prisutnima se obratio i profesor FDU Zoran Maksimović govoreći o pedagoškom radu Simjanovića, a reditelj Goran Marković je, između ostalog, kazao:

- Zoran Simjanović je mogao sve. Recimo, doveo bi frulaša da mu svira temu za film "Miris poljskog cveća". Frulaš to nije umeo i Simke bi za pet minuta savladao sviranje frule i odsvirao temu. Često je pevao bolje od pevača ili hora koji su angažovani za izvođenje neke muzike.(…) Njegova muzika zauvek je ušla u naše živote - zaključio je Goran Marković.

Komemoraciji su prisustvovali Branko Cvejić, Slobodan Šijan i drugi, a podsetimo, Zoran Simjanović je sahranjen 16. aprila na Novom groblju u Beogradu.