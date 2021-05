STIŽE NAM PUN MESEC! Astrolog za PINK.RS otkriva kakve nam PROMENE dolaze - OVI HOROSKOPSKI ZNACI ĆE BITI NA UDARU!

Kakve se to senzacije i emotivne bure dešavaju u ljudskom organizmu u dane kada je pun Mesec na nebu? Odgovore smo potražili od pisca i astrologa Velimira Remića.

Remić je najavio da će potpuno pomračenje punog Meseca ozvaničiti početak svih pomračenja kojima ćemo svedočiti ove godine.

"Ovo je prvo ovogodišnje potpuno pomračenje Meseca. On će biti na snazi 26. maja u 12:14 posmatrajući sa Evropskog kontinenta", rekao je on.

Remić objašnjava da su pomračenja uvek neke prekretnice, Mesec je narod, a pun Mesec označava kulminaciju.

„Pomračenja imaju odloženo delovanje do 6 meseci, i osećaće se sve do 26. 11. tekuće godine. Biće to ciklus u kojem će se dešavati mnoge promene u svetu“, rekao je Remić.

Kako kaže, pomračenje Meseca može doneti emotivnu buru Blizancima, Strelčevima, Devicama, Ribama... onima koji u prvoj dekati navedenih znakova imaju neke planete.

„Nemojte se svađati, nemojte ulaziti u okršaje“, rekao je Remić.Ističe da će biti na snazi teskoba, nemir i mentalna usplahirenost.

„Pun pomračen Mesec u Strelcu proziva one koji imaju problema sa respiratornim traktom, sa disanjem. Takođe, i one koji imaju problema sa alegijama“, rekao je Remić.