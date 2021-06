Bizarno stvorenje snimljeno je kako noću šeta mostom u Džarklandu, u istočnoj Indiji.

Na video snimku, zabeleženom na novoizgrađenom mostu u blizini brane Čadva u oblasti Hazaribag, može se videti jeziva figura koja mirno korača duž mosta.

Čini se da stvorenje ima duge ruke i noge, bledo belu kožu i vrlo mršav trup.

Motociklisti skreću s puta da bi izbegli figuru koja se zaustavlja i zagleda ih, pre nego što nastave polaganu šetnju.

Svedoci su kasnije tvrdili da je to duh, veštica, a neki su čak bili uvereni da je reč o vanzemaljcu.

Jedna osoba je prokomentarisala - Šta je to stvorenje u Džarklandu? Meni je izgledalo kao vanzemaljac - piše u komentarima na društvenim mrežama.

Druga osoba je na snimku ukazala na nešto neobično što se dešava na nebu 13 sekundi - na nebu ima slabo crveno svetlo - piše.

- U početku vidite da pokušava da dođe do nečega - rekli su.

NEW 🚨 Ghost or Alien? Weird figure spotted in Jharkhand, India. pic.twitter.com/j1wATBkWwy