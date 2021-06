SPREMITE SE ZA PRSTENASTO POMRAČENJE SUNCA - U 12:45 na nebu se očekuje REDAK FENOMEN - Obratite pažnju!

Naime, prividna veličina Meseca će zbog njegovog velikog udaljavanja od Zemlje, biti nedovoljna da pokrije Sunčev disk.

"Vatreni" prsten oko Meseca će se najduže videti, 231 sekundu, sa severozapadnog Grenlanda u 12.41 po našem vremenu, precizira se u saopštenju Astronomskog društva iz Beograda.

Van tog pojasa, koji je na Grenlandu širok 521 km, u većem delu Severne Amerike, Evrope i Azije ovo pomračenje će se videti kao delimično pomračenje Sunca.

Srbija se nalazi na rubu vidljivosti delimičnog pomračenja. Mesec će okrznuti Sunce u 12.45 - u Subotici će pokriti 0,89 odsto, a u Novom Sadu 0,20 procenata Sunčeve površine.

On June 10, an annular ‘ring of fire’ solar eclipse will be visible in parts of Canada and the Arctic. A partial solar eclipse will also be visible in other parts of the northern hemisphere, including parts of the eastern U.S. at sunrise. More info: https://t.co/xnDmqxZtZh pic.twitter.com/uY7UowJCmH