Preminuo čovek koji je imao NAJVEĆU PORODICU NA SVETU: Iza sebe ostavio 38 žena, 89 dece i 36 unuka (FOTO)

Ziona Čana (76) iz indijske savezne države Mizoram za kojeg se smatra da je imao najveću porodicu na svetu je preminuo.

Čana, koji je bio vođa verske sekte za poligamiju, patio je od dijabetesa i hipertenzije, a za sobom je ostavio 38 žena, 89 dece i 36 unuka, navodi BBC.

Teško je proceniti brojnost Čanove porodice. Po nekim navodima imao je 39 žena, 94 dece, 33 unuka i jedno praunuče.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr