ŠOKANTAN OBRT: Žena koja je tvrdila da je rodila 10 beba primljena na psihijatriju, kažu da trudnoće uopšte NIJE NI BILO! (FOTO)

Južnoafrikanka Gosiame Tamara Sitole koja je tvrdila da je rodila 10 beba, primljena je na psihijatriju u Johanezburgu zbog spekulacija da takvog čudesnog porađaja uopšte nije ni bilo.

Podsetimo, celim svetom se pronela vest o rođenju desetorki, u kojoj se tvrdilo da su "Sitole i njen partner Teboga Tsotets bili potpuno šokirani nakon što je ultrazvukom uočeno osam beba, a nakon porođaja je iznenađenje bilo još veće jer su zapravo dobili deset".

- Dobili smo sedam dečaka i tri devojčice, srećan sam, emotivan, ne mogu mnogo da pričam - izjavio je tada ponosni otac. Međutim, sada postoji sumnja da žena uopšte nije ni bila trudna, navodi Njujork post.

A Mum in South Africa gave birth to ten infants at once, smashing a world record. Gosiame Thamara Sithole, a 37-year-old (mother of twins) gave birth to seven boys and three girls via Caesarean section. From Mali, Halima Cisse gave birth to nine nonuplets last month pic.twitter.com/ve0vu66ICP

- Lekarski pregled je pokazao da nije bilo trudnoće. Takođe se vidi da nema ožiljaka koji bi potvrdili da je bilo carskog reza - rekao je izvor za lokalni medij Aj vitnes njuz.

Advokat Refiloe Mokoena kaže da Sitole tvrdi da je drže protiv njene volje u bolnici.

- Nije želela da ide u bolnicu na psihijatrijski pregled jer smatra da je zdravog uma. Naložila mi je potom da je pratim do tamo. Rekli su mi da je sada u njihovoj nadležnosti i nije dozvoljeno advokatima i timu psihologa, koje je ona tražila, da ulaze unutra - poručio je advokat.

The South African woman who claims she gave birth to 10 babies at once has been admitted to the hospital for a psychiatric evaluation amid growing speculation over pic.twitter.com/gnBoIQr4KZ