VREMEPLOV: Ovi događaji su obeležili današnji dan kroz istoriju!

1470 - Rođen je francuski kralj Šarl VIII, koji je vladao od 1483. do smrti 1498, a pod pritiskom plemstva započeo je 1494. ratove za osvajanje Italije, okončane šest decenija docnije. Uspeo je da privremeno osvoji Napuljsku kraljevinu, a pohodi na Italijuimali su krupne kulturne posledice, jer su pokrenuli širenje humanističke kulture u Francuskoj.

1520 - U Tenočtitlanu, gde je kasnije izgrađen SiudadMeksiko, u španskom zarobljeništvu ubijen je deveti vladarAstečkog carstva Montezuma. Poslednjeg astečkog vladara zarobioje španski osvajač Ernan Kortez, koji je tada i uništio astečkudržavu.

1853 - Umro je srpski pisac Branko Radičević,

romantičarski lirski pesnik mladosti, ljubavi i patriotskog zanosa.

Kao oduševljeni pristalica jezičke reforme Vuka Karadžića, prvi

je počeo da peva na narodnom jeziku i u duhu srpske narodne

poezije. Pesme su mu pune vedrine, vitalnosti i uživanja u prirodi.

Školovao se u Zemunu, Sremskim Karlovcima, Temišvaru i Beču, gde

je studirao prava i medicinu i ušao u najuži krug Karadžićevih

pristalica i prijatelja. Mladost je proveo u Sremskim Karlovcima,

čije su lepote, posebno uzvišenje Stražilovo, bile njegova lirska

inspiracija. U najpoznatijoj pesmi "Djački rastanak" opevao je

Karlovce i đačke radosti. Dubinu i misaonost je iskazao u pesmi

"Tuga i opomena", a protivnike Vukovih reformi je ismejao u

satiričnoj pesmi "Put". Umro je veoma mlad, bolestan od tada

neizlečive tuberkuloze, tako da pojedina njegova dela govore o

bliskoj smrti. Njegovi posmrtni ostaci su 1883. preneti iz

Beča i sahranjeni na Stražilovu.

1859 - Na konopcu razapetom iznad Nijagarinih vodopada,

Čarls Blondin je pred 25.000 gledalaca prešao iz SAD u Kanadu.

1876 - Srbija je objavila rat Turskom carstvu kako bi

podržala ustanak srpskog naroda u Hercegovini, Bosni, Raškoj

oblasti (Novopazarski sandžak) i Polimlju. Postojalo je uverenje

da će ulazak Srbije u rat biti uvod u opšti ustanak na Balkanu,

ali se to nije dogodilo, jer je na intervenciju velikih sila rat

završen. Godine 1878. na Berlinskom kongresu Srbiji je uz

teritorijalno proširenje priznata i potpuna suverenost.

1893 - Rođen je nemački komunistički vođa Valter

Ulbriht, koji je pred nacistima izbegao iz zemlje, ali se posle

Drugog svetskog rata vratio i 1950. postao prvi sekretar

vladajuće Jedinstvene radničke partije Nemačke u novostvorenoj

Nemačkoj demokratskoj republici (Istočna Nemačka).

1908 - U istočni Sibir je pao meteor, izazvavši

džinovsku eksploziju i zemljotres koji se osetio i u centralnom

delu Evrope.

1909 - Rođen je pisac i državnik Huan Boš Gavinjo,

predsednik Dominikanske Republike od februara do septembra 1963.

kada je svrgnut vojnim udarom. Njegova pripovetka "Žena" stekla

je slavu klasičnog štiva i svrstana je u sve antologije

hispanoameričke proze. Ostala dela: roman "Lukava", zbirke

pripovedaka "Kraljevski put", "Devojka iz Gvaire", "Dva pezosa

vode", "Božićna priča".

1913 - Iznenadnim noćnim napadom bugarske Četvrte i Pete

armije na srpske položaje, čime je izazvan Drugi balkanski rat,

počela je Bregalnička bitka, okončana 9. jula 1913. potpunim

slomom Bugara. Posle poraza Bugarska je kapitulirala, a mirovnim

ugovorom u Bukureštu 10. avgusta 1913. utvrđene su nove granice

između balkanskih država. Srbija je tada oslobodila Staru i Južnu

Srbiju (danas Kosovo i Metohija i Makedonija).

1930 - Velika Britanija je priznala nezavisnost Iraka.

Ugovorom u San Remu 1920. Turska je posle Prvog svetskog rata bila

prinuđena da se odrekne uprave nad Irakom, koji je kao mandatna

teritorija od strane Društva naroda poveren na upravu Londonu.

1934 - U krvavom obračunu s bliskim saradnicima, poznatom

kao "noć dugih noževa", Adolf Hitler je pod optužbom za zaveru

likvidirao komandanta "jurišnih odreda" (SA) Ernsta Rema i jednog

od najviših nacističkih glavešina Gregora Štrasera. Te noći

je ubijeno ili uhapšeno i stotine drugih političkih i vojnih

zvaničnika, večinom oficira SA, a nacisti su iskoristili priliku

da ubiju i Hitlerovog suparnika, bivšeg nemačkog kancelara

generala Kurta fon Šlajhera.

1936 - Etiopski negus (car) Haile Selasije zatražio je u

govoru u Društvu naroda pomoć posle invazije Italije na Etiopiju.

1938 - Umro je srpski pisac, pozorišni kritičar i

diplomata Milan Rakić, reformator stiha i veliki znalac jezika,

član Srpske kraljevske akademije, predsednik Srpskog PEN kluba.

Posle završenih studija prava u Parizu, radio je u Beogradu kao

činovnik, a od 1904. bio je u diplomatskoj službi. Pojavio se

1903. zbirkom "Pesme" kao potpuno izgrađen pisac, misaon i

osećajan, pesnik unutrašnjih nemira i sukoba. Objavio je 1912.

zbirku "Nove pesme" i 1936. "Pesme". Pedesetak pesama, koliko je

ukupno napisao, odlikuju se elegancijom i savršenstvom forme i

spadaju u vrh srpske lirike 20. veka, poput "Na Gazimestanu",

"Jefimija", "Dolap", "Simonida", "Napuštena Crkva", "Orhideja",

"Ljubavna pesma". Pozorišne kritike koje je pisao, po opštoj

oceni, veoma su pouzdane i odraz su izuzetne lične kulture.

1948 - Jugoslovenska štampa objavila je Rezoluciju

Informacionog biroa komunističkih i radničkih partija (Informbiro

ili Kominform) o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije i

izjavu povodom nje Centralnog komiteta KPJ. Donošenju rezolucije

dva dana pre toga u Bukureštu bez prisustva predstavnika KPJ, na

sednici Informbiroa, čiji je KPJ bila član od osnivanja u septembru

1947, prethodila je višemesečna prepiska rukovodstava sovjetske i

jugoslovenske partije. Posle objavljivanja rezolucije prekinute su

političke, diplomatske, ekonomske i kulturne veza Sovjetskog Saveza

i ostalih istočnoevropskih zemalja sa Jugoslavijom. Time je uvedena

blokada i počela je velika kampanja protiv rukovodstva KPJ, koja

je trajala do 1955. i posete Beogradu šefova sovjetske partije

i vlade Nikite Hruščova i Nikolaja Bulganjina.

1960 - Belgija je priznala nezavisnost svoje afričke

kolonije Kongo, za čijeg je prvog predsednika izabran Džozef

Kasavubu, a za predsednika vlade veoma daroviti pesnik Patris

Lumumba, vođa borbe za nezavisnost. Nezavisni put Lumumbe je

ubrzo izazvao intervenciju Belgije i krvav građanski rat, u

kojem je prva žrtva bio Lumumba.

1971 - Prilikom prizemljenja sovjetskog vasionskog

broda "Sojuz II", koji je u orbiti oko Zemlje proveo rekordnih

570 časova i 22 minuta, poginula su tri kosmonauta.

1974 - Alberta King, majka ubijenog američkog sveštenika,

afroameričkog lidera i nobelovca Martina Lutera Kinga, ubijena je

tokom molitve u crkvi, šest godina posle atentata na njenog sina.

1974 - Ruski baletski igrač Mihail Barišnjikov je

emigrirao iz Sovjetskog Saveza tokom turneje u Kanadi ansambla

baleta "Boljšoj teatra".

1984 - Umrla je američka književnica Lilijan Helman.

Veći deo njenog opusa je socijalnog karaktera. U memoarskim

delima je opisala iskustva iz Španije i Sovjetskog Saveza, veze

sa vodećim američkim intelektualcima i vreme makartizma.

Dela: drame "Dečji čas", "Male lisice", "Dani koji će doći",

"Straža na Rajni", "Drugi deo šume", "Igračke na tavanu",

memoarske knjige "Nedovršena žena", "Pentimenti", "Nitkovsko

vreme".

1989 - Sudanski general Omar Hasan el Bašir oborio je

civilnu vladu Sadeka el Mahdija.

1990 - Sovjetska vlada je obnovila snabdevanje naftom

Litvanije, dan pošto je Skupština pobunjene baltičke republike

objavila stodnevni moratorijum na deklaraciju o nezavisnosti.

1992 - Fidel Ramos je stupio na dužnost predsednika

Filipina kao prvi šef države protestant u toj izrazito

rimokatoličkoj zemlji.

1995 - Ministarstvo inostranih poslova Savezne Republike

Jugoslavije je, povodom odluke vlade Nemačke o slanju trupa u

Bosnu, saopštilo da je time drugi put prekršen princip UN da

susedne zemlje i države opterećene negativnim istorijskim

iskustvom ne treba da šalju vojne snage u negdašnju Jugoslaviju.

1997 - Hongkong (britanska kolonija Viktorija) je posle 156

godina britanske kolonijalne uprave ponovo postao sastavni deo Kine.

2000 - Ruska skupština ovlastila je predsednika Vladimira

Putina da smenjuje izabrane funkcionere.

2002 - Brazil je pobedom u Jokohami u finalu 17. svetskog

fudbalskog prvenstva nad Nemačkom, rezultatom 2:0, peti put postao

prvak sveta u fudbalu, što ni jednoj zemlji do tada nije uspelo.

2005 - Španski poslanici usvojili su zakon o pravu

homoseksualaca da stupaju u brak i usvajaju decu, čime je Španija

- posle Holandije, Belgije i Kanade - postala četvrta zemlja na

svetu u kojoj su homoseksualni brakovi postali legalni.

2009 - Pad aviona jemenske avio kompanije "Jemenija

er" tipa "Erbas 310" koji se srušio u Indijski okean u blizini

Komorskih ostrva, preživela je samo jedna devojčica od ukupno

153 osobe koliko se nalazilo u avionu. Letelica se kretala od

jemenske prestonice Sane ka glavnom gradu Komora, Moroni.

2009 - Američki vojnici povukli su se iz iračkih

gradova, pa je Irak uspostavio punu kontrolu nad svojim gradovima

šest godina posle međunarodne vojne intervencije kojom je

svrgnut Sadam Husein. Vojnici SAD su se prebacili u baze van

urbanih mesta kao uvod u napuštanje Iraka 2011. Iračka vlada

je tim povodom proglasila praznik - "Dan nacionalnog suvereniteta".

2010 - Umro je Miodrag Djukić, dramski pisac, dugogodišnji

predsednik Udruženja dramskih pisaca Srbije. Bio je ministar za

kulturu Srbije, predsednik Kulturno prosvetne zajednice Beograda,

direktor Muzeja pozorišne umetnosti, kao i izdavačke kuće

"Prosveta". Dramska dela: "Strip-tiz kod Džakera", "Potraživanje

u motelu", "Aleksandar", "Kiseonik", "Krtičnjak".

2011 - U Kini je pušten u rad most, dužine 42 kilometra,

iznad zaliva Djiaodžu, na Žutom moru, koji povezuje luku Chingdao sa

ostrvom Huangdao. Reč je o najdužem mostu na svetu, pre njega rekord

je držao most na jezeru Pontčartrejn u američkoj državi Luizijana.

Novosagarđeni kineski most duži je četiri kilometra.

2012 - Preminuo je Jicak Šamir, izraelski političar.

Bio je predsednik vlade sedam godina od 1983-1984 i od 1986-1992.

Prethodno je bio član Kneseta (skupština) i ministar spoljih

poslova. važio je za beskompromisno čvrstog političara desne

orjentacije. U mladosti, učestvovao je u oružanom otporu protiv

Britanaca, a potom je radio u Mosadu.

2019 - Donald Tramp, predsednik SAD, prešao je graničnu

liniju koja razdvaja dve Koreje i kročio na tlo Severne Koreje,

u mestu Panmundžom, gde se sreo s liderom te zemlje Kim Džong Unom.

Bio je to treći sastanak dvojice lidera, važan zbog pregovora o

obustavi nuklearnog programa Pjongjanga, kao i zbog činjenice da je

to bio prvi ulazak čelnika Sjedinjenih Država na tlo Severne Koreje.

2019 - Umro je Momir Bulatović, političar, predsednik

vlade SR Jugoslavije i predsednik Crne Gore. Po obrazovanju ekonomista,

Bulatović je bio predsednik Crne Gore od 1990. do 1998. godine i

potom predsednik Savezne vlade SR Jugoslavije od 1998. do novembra 2000.

