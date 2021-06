SRBINA UMALO UBILA AJKULA: Nemanja jedva izvukao živu glavu! Bio je sav krvav, a prizori iz bolnice su jezivi!

Nemanja Spasojević preživeo je u subotu napad velike bele ajkule u San Francisku. Njega je morska neman, dugačka oko dva metra ugrizla za nogu dok je ronio, a srećni Srbin je prošao sa lakšim povredama i istog dana je pušten iz bolnice.

- Verovatno sam najsrećniji čovek na svetu. Doživeo sam da me napadne velika bela ajkula i da me puste iz bolnice istog dana - kaže Nemanja (38) koji na zadnoj strani butine ima 10 ožiljaka od ugriza.

Spasojević kaže da ima sreće što ga je ajkula samo "okrznula".

- Osetio sam nešto kao ugriz komarca i da me nešto gura. Kada sam pogledao ugledao sam dva oka i nos - priča Nemanja.

Kako bi se spasao, on je brzo zaplivao ka obali i što bliže stenama kako bi mogao da se zaštiti.

- Panično sam udarao po vodi i vodio računa da mi peraja idu na dole, tako da, ako me ponovo napadne, zagrize peraja, a ne ruku ili nogu - priča Nemanja za NBC.

Kada je doplivao do obale shvatio je da je njegovo odelo puno krvi. Tada je postao svestan da neće sam moći da se popne uz stepenice do kola i da se odveze do bolnice.

Brzo je butinu podvezao kaišem, kako ne bi izgubio mnogo krvi.

Da situacija bude još gora, plaža je bila gotovo prazna.

Spasojević je, srećom, nekako uspeo da dozove ribara, koji je potom pozvao Hitnu pomoć.

- Video sam ga i pomislio da mora da je u nevolji. Otrčao sam ka njemu, a on mi je rekao: "Ujela me ajkula, možeš li da mi pomogneš" - priča ribar Tomas Masota.

Lekari Hitne pomoći su Nemanju koji teži gotovo 100 kilograma poneli uz stepenice i odatle ga hitno prevezli u bolnicu.

- Toliko ljudi mi je priskočio u pomoć. Dobro je da je ajkula bila nežna, inače ne bih stajao ovde danas - rekao je Spasojević koji je u bolnici operisan.

Napad ajkule Nemanji nije uterao strah u kosti, već kaže da planira da se vrati u okean čim mu lekari kažu da to sme da uradi.