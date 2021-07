JEDNOM FOTKOM ZARADILA ZA STAN U CENTRU BEOGRADA! Oborila je sve rekorde na stranici za odrasle: Za 2 dana dobila MILION DOLARA (FOTO)

Korina Kopf na stranici za odrasle za samo dva dana zaradila je milion dolara, a od jedne fotku koju proda mogla bi da kupi stan u centru Beograda!

Stranica OnlyFans preko koje se prodaju provokativne fotografije i snimci, sve je popularnija. Korina Kopf trenutno je jedna od najvećih zvezda koja je potukla sve rekorde – u prvih 48 sati je zaradila čak milion dolara!

Ova devojka je inače manekenka i influenserka, a profil na pomenutoj stranici je napravila pre mesec dana. Iako nije želela da kaže koliko je do sada novca zaradila, otkrila je da je u prvih 48 sati "otežala" za čitavih milion dolara.

Osim toga, na Twitteru se pohvalila da je od samo jedne fotografije grudi dobila 165.000 dolara.

i don’t care what anyone says, i made $165,000 on just one picture of my boobs