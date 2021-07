MILIJARDER POSVAĐAO SRBE I HRVATE: Spomenuo poreklo Nikole Tesle i - ZNAMO ŠTA JE USLEDILO! Opšti rat na društvenim mrežama (FOTO)

Vlasnik kompanije "Tesla" Ilon Mask (50) momentalno je izazvao neviđenu buru na društvenim mrežama kad je prokomentarisao poreklo čuvenog srpskog naučnika Nikole Tesle!

- Nikola Tesla je rođen u Hrvatskoj od srpskih roditelja - napisao je milijarder na Tviteru komentarišući vest o porastu prodaje električnih automobila "Tesla" u Hrvatskoj.

Njegov komentar imao je više od 12.000 lajkova i maltene hiljadu komentara, a naravno podstakao je i žestoku raspravu između Srba i Hrvata. Mnogi su već priložili tvrdnje o Teslinom rodnom listu, a neki čak pišu da je Tesla rođen u Austrougarskoj.

Nikola Tesla was born in Croatia (to Serbian parents)!