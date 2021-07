NASA IZDALA VAŽNO UPOZORENJE! Mesec će uskoro prouzrokovati još jače poplave!

Nasini stručnjaci, pak, predviđaju još veće probleme od sredine 2030-ih zbog porasta nivoa mora, ali i Mesečevog ciklusa. Prema novom istraživanju, za desetak godina krenuće poplave koje će dolaziti u nizovima od mesec dana ili duže, u zavisnosti od položaja Meseca, Zemlje i Sunca.

Kombinacija gravitacionog privlačenja Meseca, porasta nivoa mora i klimatskih promena

Kada se Mesec, Zemlja i Sunce međusobno poravnaju na određeni način, njihovo gravitaciono privlačenje deluje na okean pa bi priobalni gradovi uskoro mogli da se susretnu sa poplavama koje se događaju svaki drugi dan, piše NASA.

NASA predicts a surge in coastal floods starting in the 2030s due to a "wobble" in the moon's orbit, affecting most U.S. coastal cities.



The "wobble" is part of the moon's cycle, but this time it is amplified by climate change and rising sea levels, with floods lasting weeks. pic.twitter.com/0xBqHsdmjv