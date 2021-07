Žena stigla na more u Grčku i ZAVAPILA: Propašće mi letovanje, UPOMOĆ! A tek što sam izašla iz autobusa!

"Mnogo mi je žao što ti se to desilo, ja bih bukvalno na tvom mestu celo more preplakala."

Svašta čoveku može da se desi od trenutka kada izađe iz kuće i krene na letovanje do momenta kada konačno smoči noge u moru. Jedna nesrećna Ivana iz Srbije nije ni stigla do plaže, a letovanje joj je već verovatno preselo.

Njena sestra je objavila apel u poznatoj grupi za naše turiste u Grčkoj u kojem je objasnila šta im se pre nekoliko dana dogodilo.

"Danas smo doputovali u Nei Pori i imamo problem. Izgubljen je kofer sa stvarima, sestra nema šta da obuče. Kofer je sive boje i imao je zakačeno njeno ime. Molim Vas ako neko zna bilo šta da javi", zamolila je devojka iz Vojvodine. Tu nije kraj.

Najneobičniji deo njihove muke je što nisu do Grčke putovale avionom pa je kofer slučajno zagubljen prilikom utovara prtljaga - one su na more krenule autobusom! Devojka je pojasnila.

"Šofer je ostavljao putnike redom, naša vila je bila poslednja, kada smo sišle iz autobusa po stvari kofera jednostavno nije bilo", objasnila je devojka.

Danima su pokušavale da uđu u trag osobi za koju su se nadali da je slučajno zabunom uzela njihov kofer ali bez uspeha.

"Mnogo mi je žao što vam se ovo desilo, kažu da su to samo krpice ali ja bih verovatno celo more preplakala", napisala je jedna žena.

"Nećete ga ni naći, ako ste stavili ime onda nije zabuna nego je krađa", izrazio je mišljenje drugi čovek u komentaru.

"Sećate li se kada je cela Srbija imala iste crne torbe pa na svakoj pumpi ljudi izlaze da provere da li je njihova još u tovaru", prisetio se treći.

Čini se da je ova godina nakon prošlogodišnjeg korona oklevanja puna priča sa letovanja koje su ljudi dugo čekali. Ostaje da se nadamo da će devojka iz Srbije pronaći kofer i da u njemu nije pored stvari spakovala i novac.