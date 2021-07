VREMEPLOV: Ovi događaji su obeležili današnji dan kroz istoriju!

Na današnji dan rođen je američki pisac Ernest Hemingvej, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954.

1542 - Papa Pavle III proklamovao je konstitutivni aktinkvizicije, odnosno Kongregacije za doktrinu vere. Osnovna namerabila je borba protiv protestantizma.

1620 - Rođen je francuski astronom Žan Pikar, koji je

prvi precizno izmerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije

izračunavanje poluprečnika Zemlje. Pokrenuo je 1679. astronomski

almanah "Connaišance des Temps" koji i sada izlazi.

1718 - Posle pobeda austrijskog feldmaršala Eugena

Savojskog nad Turcima, zaključen je Požarevački mir kojim je

Austrija pripojila teritoriju Srbije severno od Zapadne Morave,

Banat, Jugoistočni Srem i bosansku Posavinu, kao i Malu Vlašku

(Oltenia).

1773 - Papa Klement XIV izdao je papsku bulu "Dominus ac

Redemptor" kojom je raspustio rimokatolički jezuitski red.

1774 - Posle šestogodišnjeg rata između Rusije i

Turske sklopljen je Kučuk-kainardžijski mir kojim je Rusiji

priznato pravo da štiti hrišćane i njihove ustanove u Turskoj,

kao i da otvori mrežu konzulata širom Turske. Rusija je dobila

i tvrđavu Kinburn na ušću Dnjepra u Crno more, Kerč i Kenikale

na Krimu i slobodnu plovidbu trgovačkih brodova Dunavom i Crnim

morem.

1798 - Posle pobede kod piramida nad armijom Mameluka

(konjica, garda egipatskog vladara) francuski general Napoleon

Bonaparta zavladao je Egiptom.

1816 - Rođen je osnivač britanske novinske agencije

Rojter - Paul Julijus fon Rojter. Rođen je u Nemačoj, pravo ime

bilo mu je Izrael Bir Josafat. Izvesno vreme radio je u novinskoj

agenciji Avas u Parizu, a zatim je osnovao novinsku agenciju Rojters,

koja se i danas zove po njemu. Rojters je posle francuskog Avasa

(danas Frans pres) druga najstarija novinska agencija na svetu.

1884 - Rođen je srpski biolog i fiziolog Ivan Djaja,

profesor Univerziteta, član Srpske kraljevske akademije.

Istraživanjima fiziologije duboko ohlađenog organizma stekao

je svetski renome. Jedan je od osnivača hipotermije ("Djajin

metod postizanja hipotermije"). Osnovao je 1910. prvu katedru

za fiziologiju kod nas. Objavio je sam ili sa saradnicima više

od 200 naučnih radova. Dela: "Osnovi fiziologije" (prvi udžbenik

fiziologije na srpskom), "Od života do civilizacije", "Pogled u

život", "Eksperimentalno traženje energetičke osnove u živih

bića", "Osnovna biološka energija i energetika kvasa",

"Biološki listići", "Putopisi".

1899 - Rođen je američki pisac Ernest Hemingvej,

dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. U Prvom svetskom

ratu učestvovao je na italijanskom frontu, što je opisao u romanu

"Zbogom oružje", iskustva iz Španskog građanskog rata u romanu

"Za kim zvona zvone", a posle putovanja po Africi nastali su

"Snegovi Kilimandžara" i "Zeleni bregovi Afrike". Reporterski je

beležio činjenice, što je odlika "škole" pisaca koju je

predvodio između dva svetska rata. Njegova dela preplavljena su

nagonima i strastima na svim nivoima. Ubio se 1961. Ostala dela:

romani "Starac i more", "Pokretni praznik", "Prolećne bujice",

"Sunce se ponovo rađa", "Smrt u popodnevu", "Imati i nemati",

"Preko reke pa u šumu", drama "Peta kolona".

1921 - Ministra unutrašnjih poslova Kraljevine Srba,

Hrvata i Slovenaca, prvaka Demokratske stranke, Milorada

Draškovića u Delnicama je ubio član terorističke grupe "Crvena

pravda" Alija Alijagić, u znak protesta zbog "Obznane" uperene

najvećim delom protiv delanja komunista. Vlada je ubrzo posle

atentata donela "Zakon o zaštiti države" kojim je Komunistička

partija Jugoslavije kao prevratnička teroristička organizacija,

koja je u svom programu imala razbijanje jugoslovenske države,

stavljena van zakona.

1924 - Rođen je srpski glumac Slavko Simić. Debitovao

je 1953. na sceni novosadskog SNP-a, kada ga je zapazio Velibor

Gligorić, tadašnji upravnik JDP-a. Pored glume, bavio se i

pisanjem. Objavio je razgovore sa Ivom Andrićem, portrete šest

upravnika JDP-a, kao i pojedinih glumaca. Bio je predsednik Saveza

dramskih umetnika Srbije od 1968. do 1973. Dobitnik je Vukove nagrade.

Filmovi: "Pod istim nebom", "Bekstva", "Višnja na Tašmajdanu",

"Hitler iz našeg sokaka", "Hajdučka vremena", "Paviljon", "Tri

letnja dana", serija "Više od igre".

1940 - Odlukama skupština Litvanije, Letonije i Estonije

uspostavljena je sovjetska vlast u tri do tada samostalne baltičke

države. Ovom odlukom te zemlje su i formalno uključene u sastav

Sovjetskog Saveza. One su do Prvog svetskog rata bile u sastavu

carske Rusije, u međuratnom periodu su bile samostalne, da bi

u sklopu sporazuma o podeli Poljske između Sovjetskog Saveza i

Nemačke iz 1939. bilo predviđeno i da baltičke zemlje budu

vraćene u okrilje, tada sovjetske, Rusije.

1948 - U Beogradu je počeo Peti kongres Komunističke

partije Jugoslavije na kojem je centralna tema bila je podrška

vrhu KPJ i osuda napada Informbiroa.

1960 - U Cejlonu (sada Šri Lanka) Sirimavo

Bandaranaike postala je prva žena predsednik vlade u svetu,

nasledivši supruga Solomona ubijenog u atentatu.

1976 - U eksploziji bombe podmetnute pod njegov automobil,

poginuo je britanski ambasador u Irskoj Kristofer Juart-Bigs.

1985 - Umro je srpski glumac Zoran Radmilović,

neprevaziđeni majstor improvizacije, koji je oduševljavao

pozorišnu publiku. Glumačku karijeru počeo je kao student 1960.

u Beogradskom dramskom pozorištu a 1964. je prešao u Atelje 212.

Legenda za života, upamćen je po nizu uloga poput Kralja Ibija,

Radovana III, Trigorina u "Galebu", Laze Kostića u "Santa Maria

della Salute". Igrao je u brojnim filmovima i TV serijama.

1985 - Umro je srpski pisac Aleksandar Vučo, pripadnik

pokreta nadrealista. Dela: romani "Gluho doba" (s Dušanom Matićem),

"Koren vida", "Raspust", "Mrtve javke", "Zasluge", "Poziv na maštanje",

"Omame", "I tako dalje omame", "Omame - kraj", poeme "Humor zaspalo",

"Nemenikuće - Chirilo i Metodije", "Mastodonti", zbirke pesama "Krov

nad prozorom", "Ako se još jednom setim", "Pesme", "Alge", "Momak

i po hoću da budem".

1988 - Iranski verski vođa ajatolah Ruholah Homeini

izjavio je da je prihvatanje posredovanje UN povodom prekida

vatre, posle osam godina rata sa Irakom, "poput ispijanja otrova".

1994 - Ruski pisac Aleksandar Solženjicin, dobitnik

Nobelove nagrade za književnost 1970. posle dvomesečnog putovanja

Rusijom doputovao je u Moskvu, prvi put posle proterivanja iz

otadžbine 1974.

2002 - Bankrotirao je telekomunikacioni gigant "Vorldkom"

zbog finansijskih problema posle otkrića internih računovodstvenih

prevara. Bilo je to tada najveće bankrotstvo u istoriji SAD, skoro

dvostruko veće od dotadašnjeg "rekordera" kompanije "Enron"

koja je propala u decembru 2001. Neku godinu docnije neslavni

"rekord" je daleko prevaziđen.

2008 - U Beogradu je uhapšen Radovan Karadžić, bivši

lider Republike srpske, optužen od strane Međunarodnog krivičnog

tribunala za bivšu Jugoslaviju.

2011 - Povratkom na Zemlju, posle trinaestodnevnog putovanja,

spejs šatla "Atlantis" okončana je jedna era u istoriji svemirskih

programa NASA-e. Bio je to 135. i poslednji let američkog šatl

programa. Prizemljenje "Atlantisa" usledilo je 30 godina i tri meseca

nakon prvog leta jednog spejs šatla. NASA je ukupno imala pet tipova

šatla: "Kolumbija", "Čalendžer", "Diskaveri", "Endevor" i "Atlantis".

2017 - Preminuo je Predrag Gojković Cune, jedan od

najpopularnijih srpskih pevača. U karijeri dugoj gotovo sedam decenija

Gojković je pevao izvorne narodne i starogradske pesme, ali i sevdalinke

i zabavnu muziku. Objavio je 52 ploče i više kolektivnih albuma i

dobio je niz priznanja kao pevač izuzetnog kvaliteta.