OVO SE KRILO DECENIJAMA! Zaboravite sve što ste do sada znali o Titu! Šok svedočenje o najvećoj tajni!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Wikipedia.org/ Photo Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India/Kinoko kokonotsu | |

Advokat Miroslav Todorović Šera godinama se bavio likom i delom Josipa Broza Tita. On tvrdi da Tito koga mi znamo ima potpuno drugačiju biografiju od one koju su nama plasirali.

Pravi Tito je poginuo na Uskrs 1915. kao pripadnik Lander divizije.

"Najvećim delom sam koristio strane izvore iz pariskih državnih arhiva, iz Londona pa čak i iz nemačkih izvora. Znam da je Josip Broz prvi put ušao na srpsku teritoriju 12. avgusta 1914. godine na Drini kao pripadnik Lander divizije. Ta njegova formacija se zvala Vražja divizija. Ona je imala zadatak da obezbeđuje teren. Ona uđe na neprijateljsku teritoriju i onda šalje podatke glavnini vojske o tome kakve ih prepreke očekuju. Ja imam njegov intervju koji je on dao časopisu “Life” iz 1952. godine. Tu Tito kaže – Ja sam bio veoma dobar u tom poslu. Učio sam podoficirsku obaveštajnu školu. Imao sam velike uspehe na neprijateljskoj teritoriji", priča Todorović.

Kako kaže, jedini put kada je Tito išao u taj Kumrovec, koji je navodno njegov, bilo je kada se venčao sa Jovankom.

"Kumovi su bili Ivan Gošnjak i Leka Ranković. I njega su zapravo kumovi naterali da ode u Kumrovec. Ljubodrag Đurić je bio šef Titovog kabineta. Đurić je izjavio da kada su otišli tamo Tita niko nije prepoznao i niko mu nije prišao. Onda je on priznao da je rekao Leki Rankoviću – Leko, ovo nije taj Tito", ispričao je svojevremeno Todorović.

Todorović postavlja pitanje - da li čovek koji je rođen u zapuštenom selu Kumrovec može da svira Šopena u četiri ruke sa ženom engleskog ambasadora?

"Svirao je izvanredno Verdija i Betovena. Ljudi koji se bave muzikom kažu da to nije moglo osim ako nije učio sviranje od malih nogu. Gde je on to naučio? Naučio je kod neke od Lize iz Beča. Igrao je bridž, mačevao je i bavio se jahanjem. Bio je drugi u Evropi u mačevanju. Do sada me niko nije opovrgao. Evo nek se jave istoričari i nek kažu da lupam gluposti. Ali nek dokažu. Smelo tvrdim da to nije taj čovek. Bile su žestoke borbe ruskih snaga i te Vražje divizije. Taj pravi Josip Broz gine na Uskrs 1915", napominje Todorović i kaže da je ovaj Tito koga mi znamo bio projekat ne samo Komiterne već i Mosada pa nastavlja:

"Njegov otac je bio poljski jevrejin, bogat i sposoban čovek koji iz Kijeva prelazi u Beč. Titova majka se zvala Marija i ona je radila kod tog čoveka. U francuskim arhivama piše da je Marija rodila muško dete bez imena oca".

Prema njegovim rečima Marija malog Broza odvodi kod svog oca a kada je malo stasao šalje ga kod njegovog pravog oca koji mu obezbeđuje ugodan život, muzičko obrazovanje.

"To je sve trajalo dok nije otišao da se obrazuje da bude špijun. Setite se, on sam kaže da je išao u tu podoficirsku obaveštajnu školu i da je bio dobar u tome", kaže Todorović.

On ističe da je Tito imao ženu savetnika iz Vatikana.

"To je bila neka Franciska. Ona je imala prave podatke o njemu ali kada je to Vatikan zatražio ona je ubrzo nestala", kaže Todorović.

On kaže da je Tito bio u samom vrhu masonerije, vrlo blizu kraljice Elizabete II.

"Sećam se razgovora sa profesorkom Filološkog fakulteta Vidom Marković. Ona je bila Titov prevodilac na mirovnoj konferenciji u Parizu. Ona mi je rekla da je Tito spreman na sve, da ima instinkt za samoodržanjem kao zver. Rekla mi je da Tito nije pročitao više od pet knjiga u životu ali da je perfektno govorio engleski, ruski i nemački", rekao je Todorović.