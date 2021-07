'POSLE OVOGA SAM GA OSTAVILA!' Godinama su pokušavali da dobiju dete, a onda je saznala ŠOK ISTINU o njemu!

Bračni par iz Australije je godinu dana pokušavao da dobije i tek nakon godinu dana Ešli je saznala pravu istinu o svom mužu Metjuu.

- Sećam se jasno trenutka kada me je zaprosio. Pričali smo i o deci, na šta sam ja rekla "ako se desi, desi se". Meni su odgovarala oba scenarija - i da imamo decu, ali i da ih nemamo - priča Ešli.

Međutim, nakon četiri godine braka, Ešli je zaključila da zapravo želi dete i priznala to mužu koji je bio šokiran.

- Delovao je ljuto i šokirano. Međutim, kada ga je to prošlo, složio se da probamo - priseća se Ešli.

Šest meseci su pokušavali bez uspeha i onda shvatili da neće ići tako lako. Uskoro, život je počeo da im se vrti samo oko testova za ovulaciju i zakazanih pregleda.

- Uvek sam bila uverena da ću lako zatrudneti kada to poželim. Na pregledima mi nikad nisu spomenuli da bi moglo da bude bilo kakvih problema - kaže Ešli. Onda je lekar predložio da se i Metju detaljnije pregleda i počelo je da se odmotava klupko laži.

Noć pred zakazani pregled, Metju je rešio da joj prizna istinu - već je bio oženjen pre nje i njegova žena nije želela decu. Zato je u kasnim dvadesetim godinama imao vazektomiju.

- Bila sam u potpunom šoku, kao da mi sve to priča na stranom jeziku. Godinu dana smo pokušavali da začnemo i on se pravio da do toga zapravo može da dođe, znajući da je to nemoguće - šokirana je ona.

- Rekao mi je da je mislio da mi to neće biti bitno, naročito nakon što sam mu rekla da su mi u redu oba scenarija u našem braku - i da imamo dece, ali i da ih nemamo - kaže Ešli.

Ona je rešila da se razdvoji od njega jer, kaže, takvu obmanu ne može da proguta. Međutim, i dalje ne može da se pomiri sa tim što se desilo.

- Sve je bilo kao u bajci, ceo naš brak, sve do tog trenutka. Sada opet moram sve ispočetka