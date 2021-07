NIJE JEDINI! Pored Harija i ovi pripadnici MONARHIJE su pisali knjige o svom životu!

Vojvoda od Saseksa nedavno je objavio kako radi na "potpuno istinitoj" knjizi sa detaljima iz svog života od detinjstva do danas, koju će krajem 2022. godine objaviti "Penguin Random House".

Vest je, sasvim očekivano, unela nemir u britansku palatu, ali memoare su pre Harija pisali i drugi članovi kraljevske porodice navodi Tportal.

"Ovo ne pišem kao princ kakav sam rođen, već kao čovek koji sam postao. Tokom godina sam nosio mnoge šešire, i doslovno i u prenesenom značenju, i nadam se da vam pričajući svoju priču - uspone, padove, greške i naučene lekcije - mogu da pomognu i ukažu na to da bez obzira odakle dolazimo, imamo više toga zajedničkog nego što mislimo" izjavio je princ Hari najavljujući svoju knjigu.

Vest je izazvala popriličan šok, kako kod posmatrača kraljevske porodice tako i kod njenog članstva.

Iako je razumljivo da je Harijeva odluka o deljenju "izveštaja iz prve ruke" o svom životu u štampanom izdanju izazvala šok u palati, nije to nešto sa čim se suočavaju prvi put. Još pre 70 godina Harijev pradeda Edvard VIII učinio gotovo istu stvar sa memoarima nazvanim "A King’s Story".

Edvard je sa prestola abdicirao 1936. godine, nakon što se britanska vlada usprotivila njegovom braku s razvedenom Amerikankom Volis Simpson. Nakon abdikacije je proglašen vojvodom od Vindzora, a 1937. je oženio Simpson.

Časopis "Foreign Affairs" je u svom pregledu njegovu knjigu iz 1951. godine nazvao "prigodnom autobiografijom" koja pokriva područje koje je vodilo do Edwardove abdikacije i braka. "Delo nije posebno informtivno o širim svetskim ili imperijalnim stvarima, ali je najkorisnije za razumevanje suptilnih premisa i jedinstvene institucije, britanske krune', zaključuje se u pregledu.

Koje će detalje o "jedinstvenoj instituciji" koju je odlučio napustiti 2020. godine otkriti Hari, ostaje nam tek da vidimo, ali izdavač knjige obećava memoare pune detalja o njegovom životu od detinjstva do danas.

Edvard VIII

Bivši kralj, inače stric kraljice Elizabete II, svoju je životnu priču ispričao 1951. godine u knjizi "A King's Story: The Memoirs of the Duke of Windsor". Osim što je imao određeni interes u pričanju svoje strane dramatične priče koja je potresla naciju, Edvard i Simpson su se nakon prekidanja veze sa monarhijom suočili sa finansijskim poteškoćama. Autorski honorari od knjige pomogli su da finansiraju njihov način života u Francuskoj.

Volis Simpson

Pet godina nakon knjige "A King's Story", Simpson je objavila knjigu "The Heart Has Its Reasons: The Memoirs of the Duchess of Windsor", u kojoj piše o događajima koji su doveli do eventualne abdikacije njenog supruga, ali i o svoja prva dva braka i razvoda.

Princeza Dajana

Harijeva majka nije potpisana kao autorka biografije Endrua Mortona iz 1992. godine, "Diana: Her True Story", ali je Morton kasnije otkrio da je bila glavni izvor za knjigu i da je čitala rukopis radi ispravke. Ponovno izdanje povodom 25. godišnjice uključuje i idelove preuzete pravo iz transkripta Mortonovog intervjua sa pokojnim princezom.

Sara Ferguson

Nakon razvoda 1996. od princa Endrua (drugog sina kraljice Elizabete), Ferguson je objavila memoare pod naslovom "My Story". Knjiga je u to vreme stvorila veliku pometnju, a između ostalog uključivala je i navode o odbijanju kraljevske porodice da joj pomogne u trenucima krize. Ferguson je 2011. godine napisala i drugu knjigu memoara pod naslovom "Finding Sarah: A Duchess's Journey to Find Herself".

Princ Čarls

Kao i njegova bivša supruga Dajana, princ Čarls nije naveden kao autor knjige "The Prince of Wales: A Biography" iz 1994. godine, ali otvoreno je sarađivao sa autorom Džonatanom Dimblijem i na knjigu udario pečat odobravanja. Između ostalog, Dimbli je tvrdio da je Čarlsa u brak sa Dajanom naterao njegov pokojni otac, princ Filip.

Princeza Alis, vojvotkinja od Gločestera

Alis je bila udata za princa Henrija, praunuka kraljice Viktorije. Njegova su starija braća bili Edvard VIII i Džordž VI, otac kraljice Elizabete II. Vojvotkinja je objavila dve knjige: "The Memoirs of Princess Alice, Duchess of Gloucester" iz 1983. i "Memories of Ninety Years" iz 1992. godine.