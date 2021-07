HIT I SPOT KOJIM SE PONOSILA CELA JUGA: Ovako je Beograd pre 35 godina konkurisao za Olimpijadu! Sećate li se pesme 'Belgrade, My Belgrade'? (VIDEO)

Klasik iz osamdesetih koji se i dan danas rado sluša.

Dok traju Olimpijske igre u Tokiju, gde se naši reprezentativci bore za medalje, podsetimo se i spota i pesme koji su svima ušli u srce. U pitanju je numera "Belgrade, My Belgrade" iz 1986. godine, kompozicija kojom se Beograd predstavio svetu tokom kandidature tadašnjeg glavnog grada Jugoslavije za Olimpijske igre 1992. godine (pripreme za pesmu počele su nekoliko godina ranije).

Kao što je poznato, Beograd nije dobio domaćinstvo za ovu sportsku manifestaciju, već Barselona. Spot i pesmu "Barcelona" za kandidaturu španske prestonice za Olimpijske igre snimili su frontmen grupe Queen Fredi Merkjuri i operska diva Monserat Kabalje.

Bez obzira na to, spot i pesma "Belgrade, My Belgrade" ostali su vanvremenski i dan danas im se publika rado vraća. Ovu kompoziciju je na engleskom jeziku izvela tadašnja pevačica grupe "Zana" Nataša Gajević, koja ju je fantastično otpevala.

Fredi Merkjuri i Monserat Kabalje - "Barcelona":

Što se tiče spota, režirao ga je čuveni Ivo Laurenčić, dok su u njemu glumili Danica Maksimović i Toni Laurenčić.

Autor pesme "Belgrade, My Belgrade" Nenad Neša Pavlović bio je voljan da za medije podeli utiske o ovoj numeri.

- Pripreme za prezentaciju Beograda kao domaćina OI (Olimpijskih igara) 1992. su počele nekoliko godina ranije. Pozvao me (reditelj spota) Ivo Laurenčić sa kojim sam već ranije sarađivao, da komponujem muziku za tu svrhu, a muzika bi se koristila i za spot o Beogradu. Interesantno je da je tekst na srpskom jeziku napisao Bora Đorđević i ja sam po tom tekstu komponovao muziku. Nažalost, ta verzija je izgubljena.... ali je Maja Vlahović onda napisala englesku verziju koja je je ostala kao, praktično, jedina sačuvana verzija - naveo je gospodin Pavlović i dodao:

- Moja je želja bila da pesmu otpeva baš Nataša Gajević, a Žika i Radovan iz Zane nisu imali ništa protiv. Izuzetno sam cenio muzikalnost Natašinu, kao i način i čistotu interpretacije pa se na neki način i meni ispunila želja da baš Nataša otpeva tu pesmu. A onda se u priči pojavljuje i Laza Ristovski koji je maestralno uradio aranžman, ali i odsvirao praktično sve instrumente. Snimanje je urađeno u tadašnjem tonskom studiju Sanje Ilića u Višnjici. Kakva postava.... priznaćete vrhunska! Pesma je tada već bila osuđena na besmrtnost, a ja nikada, znajući to, nisam forsirao nekakvu propagandu u tom smislu. Kada mi se neko javi sa željom da dobije tonski zapis, ja to uredno pošaljem.... Spot je snimljen i, koliko znam, obišao je planetu. Nažalost, mi nismo dobili Olimpijadu, ali smo zato dobili rat. A olimpijski krugovi su odleteli u Barselonu. Ono što sam ja uradio za prezentaciju Beograda, za Barselonu su uradili Fredi Merkjuri i Monserat Kabalje - zaključio je Pavlović.

Kako smo naveli, u spotu za pesmu "Belgrade, My Belgrade" glumila je Danica Maksimović.

- Jedno lepo iskustvo. Spot se vrteo i po avionima. Ivo Laurenčić je na Terazijama imao agenciju u zgradi gde je bilo moje pozorište. Moram da kažem, meni se dopala zamisao, kako su to predstavili... To i sada da se pušta, to bi bilo aktuelno. Mnogo je lepo slikano. Nekako je imalo priču. Meni je ona (scena) sa izlogom bila najzanimljivija i iznenađenje. Jer ja gledam u izlog, mladić mi namigne. Ima lepih kadrova - rekla je Danica Maksimović i nastavlja:

- Ja, inače, nisam pristalica reklame. Ne mogu jeftino da se prodajem... Hoću da kažem da je on (spot Ive Laurenčića za pesmu "Belgrade, My Belgrade) jedan od retkih gde sam pristala da radim. Dopala mi se priča. Naravno, Beograd je Beograd. Za moj grad nisam pravila pitanje. Bio je lep povod. Inače, ja već dugo odbijam reklame, zato što nema novca za to. Da se neko plati nešto jeftino, a da se vrti onoliko puta, hiljade i hiljade puta, i da se smučim ljudima zbog reklame, vala to ne mogu. Ovo (spot za pesmu "Belgrade, My Belgrade") je bilo vrlo prijemčivo - iskrena je Danica Maksimović.

Glumica je ispričala da joj se desila jedna neprijatna situacija kada je snimala spot. I pored toga, pamti samo najlepše iz cele priče.

- Nestao mi je nakit. Ja donesem svoje, sve što mogu da pomognem i garderobu, i obuću, i nakit, i sve živo. Naravno, odeš u kadar. Naravno, ne nosiš gardeboru i nakit, nego ostaviš kod nekoga da pričuva. To je bio kamion, koji smo išli po destinacijama gde smo snimali. Samo je nestao nakit, i onda, juri nakit... Baš je bila neprijatna situacija. Šta da radiš, dešava se. Eto, zaboravila sam i to. Jači utisak je to, kada vidiš kako je to napravljeno, to je jači utisak - zaključila je naša poznata glumica.

Poslušajte pesmu "Belgrade, My Belgrade":