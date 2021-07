DA LI JE TO CENA SA DOSTAVOM ZA NAŠE OLIMPIJCE U JAPANU?! Račun sa vašara u Srbiji IZAZVAO HAOS na društvenim mrežama (FOTO)

Račun sa jednog panađura u Srbiji uzburkao je duhove u Srbiji!

Na društvenim mrežama objavljena je fotografija računa koji je navodno nastao pre nekoliko dana na vašaru u Svilajncu, a na kome se vide astronomske cene hrane i pića. Kilogram prasetine koštao je 1.700 dinara, kupus salata neverovatnih 300, a lepinja čak 100. Pivo i koka-kola koštali su čak 400 dinara.

- Kupiš sto kila kupusa i onda prodaš porciju od sto grama za iste pare - piše u objavi ispod fotografije.

Na društvenim mrežama momentalno je krenula rasprava.

kupiš sto kila kupusa, i onda prodaš porciju od sto grama za iste pare... 😂🤣😂😂 na stranu koka kola i ostalo... pic.twitter.com/WM2VgTaHuv — amebina_beba (@amebina_beba) 27. јул 2021.

- Prasetina još ispade jeftina - našalila se jedna korisnica.

- Da li je to sa dostavom za naše olimpijce u Japanu - pita se drugi korisnik.

Jednima je najviše zasmetala cena pečenja dok drugima bode oče cena salate.

- Meni teže pada to što je prasetina 1.700 dinara, a kilogram žive vage 250 dinara. Da ne spominjemo to što kao pečenje prodaju koske. Pa nije to prase dobilo Nobelovu nagradu - smatra jedan korisnik.

Bilo je i onih koji su stali u odbranu ugostitelja.

- Znate li koliko samo komunalci naplate za šatru? Koliko se plaća muzika? Pa to neko kroz cenu proizvoda i usluge mora da plati i da se zaradi. Niko vas ne tera da se veselite ispod šatre na 35 stepeni - navodi jedan korisnik.

- Ne znam koliko bi trebalo da bude salata... U tu cenu su uračunat PDV, radnik, struja i lokal... A svi bi da radnik bude super plaćen, a cene da budu minimalne - rekao je jedan korisnik.

Većina mahom zbija šale.

- Da mi je doneo ovakav račun ladno bih nabio sebi prst u grlo i povratio sve - napisao je jedan korisnik.