BETMENOV ROBIN U NOVOM STRIPU POSTAJE BISEKSUALAC! Scenaristkinja poručuje: Zbog ovoga će biti poseban!

Tim Drejk, jedan od likova "Di-Si komiks" izdavačke kuće za stripove, koji je poynatiji po svom pseudonimu Robin, biseksualac je u poslednjem izdanju antologijske franšize "Betmen porodica".

To ga čini prvim novim LGBTQ članom Betmenove bliske porodice u poslednjih 15 godina, i prvim još od Betvumen - Kejt Kejn.

U priči 'Sum of Our Parts' iz "Batman: Urban Legends #6", koji je objavljen u utorak, 10. avgusta, Tim Drejk dolazi do spoznaje o svojoj seksualnoj orijentaciji iznenada, nakon Robinove izazovne spasilačke misije koja je uključivala Chaos Monsters.

Kasnije je, kao Tim Drejk, pristao da ode na sastanak sa muškarcem.

Scenaristkinja Megan Ficmartin objasnila je da je želela da priča bude o "identitetu i otkrivanju".

Nakon što je dobila zeleno svetlo za priču, Ficmartin je za "Polygon" rekla: "Sedela sam, srećna, na podu svog stana, sigurno dva minuta", i dodala da se to ne bi dogodilo bez legendi iz "Di-Si komiks"-a, kao što su Dejv i Džejms Tinion IV.

"Nadam se da je to značajno za druge kao što je bilo za mene", zaključila je Ficmartin.

Tim Drejkov prikaz Robina, Betmenovog dugogodišnjeg pomoćnika, prvi put je nastao 1989. godine, kao najmlađa verzija lika do sada.,

Prethodno su Robina predstavljali Dik Grejson, originalni lik, i Džejson Tod - a od 2006. godine tu je i Demijan Vejn.