ILON MASK POMENUO POZNATOG SRBINA U TVITU, DRUŠTVENE MREŽE SE ZAPALILE: Sačekajte da pročitate šta je napisao! (FOTO)

Kako je nedavno dospeo na stranice najpoznatijih časopisa na svetu, Pantu Petrovića (70), koji živi životom neuobičajenim za 21. vek, primetio ga je i milijarder Ilon Mask.

Naime, vest da je Petrović uprkos tome što živi u pećini nadomak Pirota, primio vakcinu protiv korona virusa preneli su svi svetski mediji, pa je Mask podržao njegov primer i iskoristio ga da preko svog Tviter naloga apeluje na pratioce da ga slede.

Kako je Panta postao planetarni hit

Panta Petrović (70) je otkrio da je došlo do pandemije tek kada je izašao iz svoje male planinske kuće u pećini i prošle godine posetio obližnji Pirot.

- Virus se ne bira. Doći će i ovde, u moju pećinu - rekao je 70-godišnjak pustinjak koji živi u svojoj pećini na šumovitoj Staroj planini u južnoj Srbiji.

Uprkos tome što je izabrao socijalno distanciranje kao način života, Petrović je zavrnuo rukav i primio vakcinu protiv korone čim su postale dostupne.

- Želim da dobijem sve tri doze, uključujući i dodatnu. Pozivam svakog građanina da se vakciniše, svakog - rekao je Petrović reporterima francuskog AFP-a, a prenosi "Dejli mejl".

Srbin živi u pećini, a veruje u vakcinu

Ta Pantina izjava došla je i do milijardera i vlasnika kompanije Tesla, Ilon Mask, pa je sa svojim pratiocima na Tviteru podelio priču stranih medija o Panti Petroviću, napisavši: "Čak se i srpski pećinski samotnjak slaže…", aludirajući na važnost vakcinacije protiv korona virusa.

U komentarima, koji su odmah počeli da pristižu, njegovi pratioci su podržali Petrovićev gest i iskazali zabrinutost zbog kampanje koju antivakseri vode na društvenim mrežama.

Ubrzo javilo se i nekoliko Srba i dok su se jedni interesovali za dolazak električnih automobila u Srbiju, druge je njegov tvit, po svemu sudeći, uvredio.

Sorry @elonmusk , Serbian people does not live in cave. Stop with american degradation of other nations. Your company have name one of most popular Serb of planet. Good see all.

All best to You, your family and business....