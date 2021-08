'Ako si prešla 30, a posebno 35 ne vrediš ničemu' - Komentar jednog korisnika izazvao BRUTALNU SVAĐU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Žena posle 30. godine života ne vredi ničemu – barem bi se tako moglo zaključiti po jednom komentaru na Tviteru, koji je napisao muškaraca, a zbog kojeg se vodi oštra polemika.

"Ako si prešla 30, a pogotovo 35, nijedan normalan te neće, tj. nema koristi od tebe, tj. ne možeš da se porediš sa devojkom od 20-ak godina, tj. teško da ćeš moći roditi decu, možda jedno dete...", napisao je on u komentaru kao odgovor na jedan tvit.

To je iznerviralo mnoge žene, ali je iznenadilo i to što ovaj muškarac očito nije jedini koji misli da je damama rok trajanja do 30, pošto se u komentarima javilo još njih koji su ga podržali.

"Vidim da je nepopularno mišljenje, ali je tačno da devojke kada napune 30 drastično im opada vrednost i sa svakom godinom posle tridesete se smanjuje šansa da nađu krštenog muškarca. Jer su svi koji valjaju već zauzeti. U suštini, uloge se menjaju i taj trend je veoma uočljiv na Tinderu", napisao je jedan.

Pošto su su žene usprotivile, drugi je dodao:

"Izvukli smo se da zagorčavamo život sredovečnim ženama neugodnim istinama".

I dok im dame poručuju da treba da idu da žive u pećini sa takvim razmišljanjem, te da ima muškaraca koji žene ne posmatraju ako "pokretne materice", muškarac koji je započeo čitavu ovu raspravu ima još nešto da kaže.

"Ja sam muško. Muškarci drže ključ od vrata braka, a žene od se*sa. Dok god sam ja muško, ja sam taj koji će da bira da li da se ženim ili ne, a ne neka tamo reko 30, preko koje je prošlo pola grada i sad hoće da smiri. Je*iga, tako to ide".

Za kraj, žene su im poručile da tako uglavnom razmišljaju muškarci koji se i dalje "drže mami za suknju", tj. žive sa roditeljima i u životu nisu ni imali devojku.