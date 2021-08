'Otpratila me je u vojsku, spavala sa 60 muškaraca, ali to nije NAJJADNIJE ŠTO JE URADILA! Otišla je pravo na SNIMANJE FILMA ZA ODRASLE'

Priča počinje klasično - upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, zaljubili se preko ušiju i venčali se.

Američki vojni veteran koji je poželeo da ostane anoniman u svojoj ispovesti otkrio je i na koji način je saznao da ga žena vara - i to sa više desetina muškaraca.

U brak su ušli ranije nego što bi to inače uradili baš zbog strogih pravila vojničkog života, pa bi tako kao bračni par mogli da se češće viđaju. A onda je supruga praktično odmah počela da pati od neobjašnjivih napada. Muž joj je bio van države, a ona je kao njegova supruga imala pravo na sjajnu lekarsku negu, kao i na njegovu platu koja je stizala u ruke njoj a na njemu. On je daleko od kuće sanjao o povratku u svojoj ženi, međutim, meseci su prolazili, a ona nikako nije izbijala od lekara - ili je bilo loše njoj ili njenoj majci. Nekada je morala da ide na preglede u druge gradove. A onda su ortaci iz kraja počeli da mu dojavljuju gde su sve parkirana kola njegove žene. I tako je on iz Južne Koreje uz pomoć interneta pratio kretanje svoje žene.

- Spavala je sa preko 60 različitih muškaraca, a većina njih bili su vojnici. Sve su mi potvrdili i članovi njene porodice. U suštini, mene je koristila zbog plate i osiguranja, dok je sa strane naskakala na svakog muškarca - priča ovaj vojnik.

I još bizarnije, oni su bili upućeni u njeno varanje jer im je ona rekla da joj je muž gej i da joj je dao dozvolu da spava sa kim god hoće.

A onda je tek usledio pravi šok - rekla mu je da je trudna.

- Morala je tada da mi prizna da me je varala, jer je sigurno znala da dete neće biti belo kao što smo nas dvoje - kaže vojnik, dodajući da je odmah podneo zahtev za razvod, a da je ona dala sve od sebe da mu stvari maksimalno oteža - odbijala je DNK test i svaki put na sudu pravila užasne scene.

A onda je njegov advokat uzeo stvar u svoje ruke i, kako lakonski objašnjava vojnik, "malo neetički" je naterao da prizna da dete nije njegovo. Žena je plakala u sudnici nakon tog priznanja, jer usledila je presuda po kojoj su dom i automobil pripali mužu. Ona je dobila samo traženu zabranu prilaska, na šta je sudija prokomentarisao da je to "ionako više u interesu bivšeg muža nego nje". Na kraju balade, dobila je 30 dana da se iseli iz kuće i ni dinara na ime razvoda.

Ipak, Selena se snašla, počela je da snima fimove za odrasle, a zanimljiva činjenica je da je na svoj prvi kastig otišla upravo onog dana kada je njega otpratila na misiju.