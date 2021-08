BOJSI, SRBINE! Slavni glumac objavio zanimljivu FOTOGRAFIJU i pokazao koliko VOLI SRBIJU, usijale se MREŽE! (FOTO)

Nije tajna da čuveni glumac Džon Čalis (79) voli Srbiju i da na društvenim mrežama često pominje naš narod u pozitivnom svetlu.

Od dokumentarca koji je uradio o fenomenu serije Mućke u Srbiji do navijanja za Uraganke na Pesmi Evrovizije do odgovora Elizabet Olsen kada je napala Srbiju.

Ovog puta se "vratio" u svoju ulogu Bojsija i fotografisao se ispred automobila na čijim tablicama piše "Srbia". I u Bojsijevskom stilu, naravno da je pokušao da proda automobil.

I have this pukka motor on my forecourt.Only the best for Boyce Autos. #serbia pic.twitter.com/SncPRKrjRa