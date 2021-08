RODITELJI PLAKALI, KLINCI SE RADOVALI: Neverovatan prvi dan škole, deca će taj DOČEK PAMITIT ZAUVEK! (VIDEO)

- Prvi dan škole u Danskoj - dobrodošlica dostojna rok zvezda. Devojčica upija ovaj ludi prizor, dok starija deca dočekuju i uveseljavaju nove učenike u školskoj zgradi. Dobro da sam ponela sunčane naočare - napisala je mama Keri Blumfeld, koja je podelila video ranije ovog meseca, aludirajući na suze koje joj je prizor izmamio na oči.

First day of school in Denmark = a rockstar welcome. Older students welcome and cheer on the new (little) ones into their new school. (🎥Keri.bloomfield) pic.twitter.com/YRuIeaXvSg

Snimak ima više od pola miliona pregleda, a ljudi su oduševljeni postupkom škole.

- Isto nas je dočekalo ove nedelje u školi. Mog sina je ovakva dobrodošlica oduševila, a mene rasplakala - podelila je jedna korisnica Tvitera.

- To radimo u osnovnim školama na Floridi. Imaju i aplauz za polaznike vrtića i aplauz za učenike 5. razreda nakon male mature. Preslatko - komentarisala je druga osoba.

This was the first day of school in Denmark.



Older students cheering on newer students as they come to school for the first time.



Imagine if we could all be so supportive?



Be kind. It spreads.pic.twitter.com/vQiykT5KQe