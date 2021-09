PRVI PUT U 80 GODINA: U skloništu za slonove na svet došli blizanci! SNIMAK ĆE VAM IZMAMITI OSMEH

Rojters piše da je u skloništu za slonove Pinavala 25-godišnja slonica po imenu Surangi na svet donela blizance. Ponosni otac je 17-godišnji slon po imenu Pandu, takođe jedan od korisnika skloništa.

"I slonići i njihova majka su dobro. Bebe su relativno male, ali su zdrave", rekla je za BBC Renuka Bandaranaike koja vodi sklonište Pinavale, dodavši da se ovako nešto događa veoma retko.

Stručnjak za slonove Džajanta Džajevardene kaže da je reč o prvim blizancima slonova okoćenim u Šri Lanki od 1941. godine.

Prvi poznati slonovi blizanci na svet su došli u divljini, u nacionalnom parku Minerija koji se nalazi na istoku Šri Lanke.

