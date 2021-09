ŠOK OTKRIĆE: Naučnici rekonstruisali lice ČUVENOG FARAONA, pogledajte kako izgleda (FOTO)

Egipatski faraon Ramzes II (1303. – 1213. p.n.e.) poznat je po tome što je imao više dece nego bilo koji drugi egipatski vladar. Kada je umro je imao je preko 90 godina (prosečan životni vek u to vreme je bio od 30 do 40 godina).

Ramzes II je poznat po tome što je imao preko sto sinova!

U vreme zlatnog doba Egipta sagradio je više spomenika od bilo kog njegovog prethodnika ili naslednika. Na presto Egipta je došao sa 25 godina, a titulu “Ramzes Veliki“ je zaslužno poneo jer nijedan vladar Egipta pre i posle njega nije izgradio toliko kolosalnih građevina, spomenika i hramova.

Face Reconstruction of Ramses II, based on the Pharoah's Mummy.



