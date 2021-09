'NJEGOVA ŽENA JE SVE SAZNALA!' Zatrudnela sa 18 godina sa čovekom od 40! Bila je sigurna da će je ostaviti, a onda se desilo ovo!

Tik Tokom kruži priča mlade devojke koja je sa 18 godina zatrudnela sa čovek koji je u tom trenutku imao 40 godina.

- Sve je teklo glatko, nje bilo nikakvih problema, a onda sam u šestom mesecu trudnoće saznala da on već ima ženu i decu! - kaže ona. To joj je, kaže, priznao on sam.

Reakcija ove devojke iznenadila je sve jer, kako kaže, iako je priznanje njenog dečka "izazvalo komplikacije", na kraju su ostali zajedno. Ona danas ima 20 godina i nosi još jedno njegovo dete, piše The Sun.

- Njegova žena takođe je sve saznala, više nisu zajedno i tako je već dugo. Naravno da je tako inače ne bih opet zatrudnela - kaže ona.

- Ti to predstavljaš kao nešto lepo, a zapravo je tužno. Život je tek počeo za tebe, a počeo je tako tužno. Shvatićeš to i sama kad budeš u godinama svog dečka - poručuju joj.

- Najbolji način da oceniš kako će se čovek ponašati prema tebi je da vidiš kako se ponašao prema bivšim partnerima. Šta da ti kažem osim "srećno"!

- Izgubićeš ga na isti način na koji si ga i dobila - piše joj većina pratilaca dok ima i onih koji smatraju da, ako je ona srećna, nema mesta sumnjama.