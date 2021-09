VREMEPLOV: Ovi događaji su obeležili današnji dan kroz istoriju!

1776 - Tokom Američkog rata za nezavisnost, britanske trupe pod komandom generala Vilijama Hjua zauzele su Njujork.

1789 - Rođen je američki pisac Džejms Fenimor Kuper,začetnik istorijskog romana u američkoj literaturi. Izgradioje literarni tip pionira na granici, časnog, usamljenog, odanogheroja, prauzora mnogih junaka u američkoj književnosti i ufilmovima o Divljem zapadu. Uticao je i na brojne evropske piscepustolovnih romana. Dela: romani "Špijun", "Pilot", "The Bravo","Indijanci", ciklus romana "Priče o Kožnoj Čarapi" ("Lovac najelene", "Poslednji Mohikanac", "Izvidnik", "Pioniri", "Prerija").

1821 - Bivše španske kolonije, sadašnje države

Gvatemala, San Salvador i Kostarika proglasile su nezavisnost.

1830 - Rođen je meksički general i državnik Porfirio

Dijas, predsednik Meksika od 1877. do 1880. i od 1884. do 1911.

Iskoristio je popularnost stečenu u borbi protiv francuskih

intervencionističkih trupa da 1876. vojnim prevratom osvoji

vlast, zavede diktaturu sa osloncem na SAD i omogući prodor

američkog i britanskog kapitala. Nagomilano nezadovoljstvo seljaka,

ali i građanstva i poslovnih krugova, izazvalo je revoluciju u

kojoj je oboren 1911. posle čega je emigrirao i 1915. umro je

u Parizu.

1857 - Rođen je američki državnik Vilijam Hauard Taft,

predsednik SAD od 1909. do 1913. Tokom predsedničkog mandata vojno

je intervenisao u Nikaragvi, koja je potom bila pod američkom

okupacijom od 1912. do 1925. i od 1926. do 1933.

1864 - Tokom lova na jarebice, nesrećnim slučajem ubio se

engleski istraživač Džon Haning Spik, prvi Evropljanin koji je u

avgustu 1858. video afričko jezero Viktorija, tvrdeći da je ono

izvorište Nila. Prethodno je u januaru iste godine s Ričardom

Bartonom, koji je predvodio ekspediciju, otkrio jezero Tanganjika.

Njegovu teoriju o izvorištu najveće afričke reke osporavao je

Barton, koji je smatrao da je Tanganjika izvorište Nila, pa je

Spik kao predvodnik nove ekspedicije u julu 1862. uspeo da stigne

do mesta na kojem Nil ističe iz jezera Viktorija. Spik je poginuo

uoči rasprave dvojice istraživača zakazane u Kraljevskom

geografskom društvu u Londonu. U stvari Nil nastaje spajanjem kod

Kartuma u Sudanu, Belog Nila koji izvire iz Viktorijinog jezera i

Plavog Nila koji izvire iz jezera Tana u Etiopiji.

1884 - Otpočeo je redovni železnički saobraćaj na

relaciji Beograd - Niš. Početak gradnje pruge u julu 1881.

simbolično je srebrnim budakom obeležio kralj Milan Obrenović.

Prva svečana kompozicija tom prugom prošla je 4. septembra 1884.

Bila je to prva redovna železnička linija na teritoriji tadašnje

Kraljevine Srbije. Datum početka redovnog saobraćaja na ovoj

relaciji prihvaćen je kasnije kao - Dan železničara. Najstarija

pruga na teritoriji današnje Srbije puštena je u rad avgusta 1854.

i povezivala je Belu Crkvu sa delom Banata koji se danas nalazi u

Rumuniji.

1890 - Rođena je engleska književnica Agata Kristi, autor

niza detektivskih romana. Dela: "Ubistvo Rodžera Ajkrofta", "Leš

u sarkofagu", "Ubistvo u Orijent ekspresu", "Deset malih crnaca",

"Vašar zločina", "Karibijska zagonetka", "Nikotin", "Tajna zamka

Čimniz", "Tajna sedam brojčanika", "Otvorenih karata", "Ubistvo u

Mesopotamiji", "Mišolovka". Napisala je i autobiografiju.

1894 - Rođen je francuski filmski režiser Žan Renoar,

sin slikara Ogista Renoara, tvorac takozvanog poetskog filmskog

realizma. U njegovim filmovima izmešani su san i realnost, radost

i tuga svakidašnjeg života. Pred Drugi svetski rat snimio je

nekoliko antiratnih filmova koji su snažno uticali na duhovno

stanje nacije. Napisao je knjige "Renoar, moj otac" i "Moj život

i moji filmovi". Filmovi: "Nana", "Kučka", "Madam Bovari", "Toni",

"Zločin gospodina Lanža", "Izlet", "Velika iluzija", "Marseljeza",

"Čovek-zver", "Pravilo igre", "Močvara", "Ova zemlja je moja",

"Žena na obali", "Reka", "Helena i muškarci", "Frenč kankan",

"Testament doktora Kordelijera", "Doručak na travi".

1904 - Rođen je italijanski kralj Umberto II, poslednji

monarh Italije, koji je na prestolu proveo samo mesec dana. Postao

je kralj u maju 1946, posle abdikacije oca Vitorija Emanuela III,

ali je i sam abdicirao u junu 1946, pošto su Italijani referendumom

oborili monarhiju. Savojska dinastija je tada otišla u emigraciju.

1911 - Umrla je Engleskinja Adelina Paulina Irbi, veliki

dobrotvor Srba u Bosni, u koju je došla u vreme ustanka Srba protiv

Turaka od 1875. do 1878. Potresena stradanjima dece izbeglica

otišla je u Britaniju da upozna svetsku javnost s njihovim patnjama

i formirala je odbor za sakupljanje priloga. Prikupila je oko 240.000

kruna i tim novcem i o svom trošku kupovala je hranu i odeću i

otvorila 19 škola u Slavoniji za izbegličku decu. Ceo imetak

zaveštala je srpskom kulturno-prosvetnom društvu "Prosvjeta",

osnovanom 1902. radi širenja prosvete i srpske nacionalne misli

u Bosni i Hercegovini, i internatu za vaspitanje ženske siročadi

koji je osnovala u Sarajevu, u kojem je ostala do smrti. Objavila

je knjigu "Putovanje po slovenskim zemljama Turske u Evropi".

1915 - Umro je srpski kompozitor i muzički pisac Isidor

Bajić. Muziku je studirao kod Keslera u Budimpešti. Bio je

nastavnik u Srpskoj gimnaziji, horovođa i organizator muzičkog

života u Novom Sadu, autor vokalnih i klavirskih dela i scenske

muzike. Posebnu pažnju je posvetio obradi dela utemeljenih na

srpskim narodnim motivima, a bavio se i teorijom muzike. U Novom

Sadu je 1903. pokrenuo "Srpski muzički list" i "Srpsku muzičku

biblioteku" u kojoj je pretežno objavljivao kompozicije savremenih

autora. Osnovao je Muzičku školu 1909. i jedan je od pokretača

Saveza srpskih pevačkih društava. Dela: opera "Knez Ivo od

Semberije", "Srpska rapsodija", zbirka solo pesama "Pesme ljubavi",

horske pesme "Sokoli", "Ej, ko ti kupi", "Zračak viri", "Iz srpske

gradine", autor je i pesme "Jesen stiže dunjo moja".

1916 - U bici na Somi u Prvom svetskom ratu Britanci su

prvi put upotrebili tenkove, napravljene prema nacrtu Ernesta

Svintona.

1916 - Rođena je Olga Lepešinskaja, balerina.

Po okončanju moskovske Koreografske škole dospela je u Boljšoj

teatar u kojem je radila od 1933. do 1963. Proslavila se ulogama

u baletima "Don Kihot", "Krcko Oraščić", "Uspavana lepotica".

Podučavala je klasični balet, osim u negdašnjem Sovjetskom

Savezu, u Francuskoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Švedskoj

i Kini. Bila je četvorostruki laureat nekada najviše umetničke,

Staljinove nagrade.

1918 - Probijen je Solunski front. Prva i Druga srpska armija

bile su nosioci proboja, što se ispostavilo kao odlučujuće za slom

Centralnih sila u Prvom svetskom ratu - mesec i po dana potom kapitulirala

je Austro-Ugarska, a ubrzo i Nemačka. Srpske snage presekle su bugarsku

vojsku i prisilile Bugarsku da 30. septembra 1918. položi oružje. Srbi

su prilikom oslobađanja otadžbine nastupali tako brzo da je francuska

komanda molila srpsku Vrhovnu komandu da uspori napredovanje.

1935 - U nacističkoj Nemačkoj Jevreji su stavljeni van

zakona (u sklopu nacističkog rasnog koncepta), a svastika (kukasti

krst) ranije partijska oznaka, postala je zvanični simbol i

stavljena je na heraldička znamenja nemačke države.

1945 - Umro je austrijski kompozitor Anton Fridrih Ernst

fon Vebern, jedan od najistaknutijih ekspresionista, čiju su muziku

zabranili nacisti. Dela: kamerna - za gudački kvartet "Pet

stavova", "Šest bagatela", orkestarska - "Šest komada", "Pet

komada", "Simfonija za kamerni orkestar", "Varijacije", solo pesme.

1946 - U Bugarskoj je referendumom odbačena monarhija i

proglašena je Narodna Republika Bugarska.

1949 - Konrad Adenauer izabran je za prvog kancelara

Zapadne Nemačke (Savezna Republika Nemačka) a Teodor Hojs za prvog

predsednika.

1961 - Rođena je Sonja Savić, srpska glumica koja

je obeležila srpsku i kinematografiju bivše Jugoslavije izuzetnom

i beskompromisnim pojavom i životnim stilom. Debitovala je u

"Leptirovom oblaku" 1977, igrala je u nizu filmova i televizijskih

serija, a širu popularnost stekla je 1983. ulogom Dečke u

"Šećernoj vodici" Bate Prelića. Uloge u filmovima "Davitelj

protiv davitelja" (Šijan), "Una" (Miša Radivojević), "Život je

lep" (Bora Drašković) učinile su je popularnom širom negdašnje

Jugoslavije. Druge uloge: "Mi nismo anđeli", "Uvod u drugi život",

"Ni na nebu ni na zemlji", "Urnebesna tragedija", "Tango je tužna

misao koja se pleše","Hleb i mleko" ("Zlatni lav" u Veneciji 2001.),

"Od groba do groba", "Jug jugoistok", "Vratiće se rode".

1967 - Komandant egipatskih snaga u katastrofalnom

šestodnevnom ratu Arapa sa Izraelom u junu 1967. feldmaršal Abdel

Hakim Amer izvršio je samoubistvo.

1973 - Umro je švedski kralj Gustav VI Adolf, kojeg je

nasledio unuk Karl XVI Gustav.

1983 - Predsednik vlade Izraela Menahem Begin podneo je

ostavku.

1989 - Umro je američki pisac Robert Pen Voren, u čijem

je najboljem romanu "Svi kraljevi ljudi" naslikan uspon i pad

političara kod kojeg su neodvojivo sjedinjeni porok i vrlina.

Poznat je i kao suptilan pesnik i pouzdan tumač moderne

književnosti. Ostala dela: romani "Noćni jahač", "Na vratima

neba", "Bujica", "Pećina", "Mesto gde valja doći", "Brat

zmajevima", zbirke pesama "Jedanaest pesama na istu temu",

"Obećanja", "Inkarnacije", "Odabrane pesme", eseji "Razumevanje

proze", "Razumevanje poezije", "Ko govori za crnca?", "Demokratija

i poezija".

1995 - Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija produžio je za

još šest meseci delimičnu suspenziju sankcija protiv SRJ.

1996 - Vođa italijanske secesionističke partije "Severna

liga" Umberto Bosi proglasio je sever Italije Federalnom Republikom

Padanijom, što su oštro osudile druge političke snage u zemlji.

2000 - U francuskom delu Baskije uhapšen je najtraženiji

španski begunac Injasio Grasija Aregui, prema zvaničnom Madridu

vođa baskijske terorističke grupe ETA.

2001 - Predsednik Džordž Buš prvi put je izjavio da su

SAD "u ratu", označivši vođu islamističke terorističke mreže

Al Kaida, Saudijca Osamu bin Ladena, kao organizatora terorističkih

napada četiri dana ranije na Njujork i Vašington.

2002 - Južna i Severna Koreja sporazumele su se da

otpočnu uklanjanje mina duž granice dveju zemalja.

2006 - Preminula je Orijana Falači čuvena italijanska

novinarka i ratni izveštač. Falači je postala poznata po

beskompromisnim nastupima prilikom intervjua koje je vodila sa

ličnostima poput bivšeg američkog državnog sekretara Henrija

Kisindžera ili palestinskog lidera Jasera Arafata. U njenoj

najprodavanijoj knjizi "Bes i ponos", koju je napisala kao odgovor

na terorističke napade 11. septembra u SAD, Falačijeva je

istupila s veoma oštrim antimuslimanskim stavovima.

2008 - Obelodanjeno je da je bankrotirala "Liman braders"

četvrta po veličini američka banka. Formalno "Liman braders" je

tada zatražila zaštitu od bankrotstva pred poveriocima njujorškom

sudu za bankrotstva. Ispostavilo se da je "Liman braders", koja je

postojala 158 godina i u trenutku propasti zapošljavala gotovo

26.000 ljudi bila dužna 613 milijardi dolara, iako su prethodno

godinama plasirani lažni bilansi. Bio je to uvod u finansijsku krizu

sveta kakva se nije dogodila od kraha berze oktobra 1929. Vrednost

akcija pala je 40 odsto, i pored činjenice da je Uprava federalnih

rezervi SAD intervenisala ogromnim sredstvima. Usledilo je opšte

nepoverenju u svetu finansija i globalna svetska kriza.

2017 - Nakon dve decenije okončana je NASA-ina Misija

Kasini-Hajgens, jedna od najvažnijih i najproduktivnijih operacija

u Svemiru u istoriji istraživanja, kojom je podrobno izučen

Saturn i njegovi sateliti. Misija, vredna 3.26 milijardi dolara,

lansirana je 1997. i proputovala je 7.9 milijardi kilometara,

napravila 453.000 fotografija i prikupila 635 gigabajta naučnih

podataka a naučnicima je dala uvid u fizičku i hemijsku strukturu

Saturnovih satelita Evrope, Encelada i Titana.

2018 - NASA je lansirala satelit tehnički opremljen za

precizno merenje promena u ledenom pokrivaču, glečerima i vegetaciji

na Zemlji. Raketa Delta 2 lansirana je iz vazdušne baze Vandenberg,

Kalifornija, preko Pacifika put polarne orbite.

2018 - Preminuo je Žarko Petrović, kompozitor, pisac,

pesnik. Godine 1955, kada je imao 23 godine komponovao je hit koji ga

je proslavio "Sve moje jeseni su tužne". Bio je to evergrin standard,

prepevan na čak 30 jezika. Sarađivao je s nizom muzičara i pevača

bivše Jugoslavije, komponovao muziku za pozorišne komade, dokumentarne

filmove, balet, za decu. Autor je preko 600 aranžmana. Ssiroku

popularnost uživale su i njegove kompozicije: "Dve crvene ruže",

"Serenada Beogradu". Pored drugog, predano je sakupljao pesme i druge

materijale na temu Solunskog fronta i uopšte učešća Srbije u

Prvom svetskom ratu.

