PEVAČ ISPAO IZ HELIKOPTERA: Sve je ZABRINUO nakon što je objavio UZNEMIRUJUĆU FOTOGRAFIJU!

Naime, Galager se uporedio s Kitom Munom, pokojnim bubnjarem benda "Who" koji je bio poznat po divljem ponašanju, te se našalio da bi fotografija lica s modricama mogla da bude i naslovnica njegovog sledećeg solo albuma.

"Pogledajte ovo, sinoć sam ispao iz helikoptera, ne može sve da ide glatko, ko kaže da je rok muzika mrtava. Kite Mun, pojedi kožni deo svog bubnja, hajde, znate me", napisao je Lijam u opisu fotografije.

Na pitanje jednog obožavatelja s koje je visine pao, Galager je u šali odgovorio: "Sa 100.000 stopa" (30.000 metara).

Uskoro će biti prikazan novi dokumentarni film "Oasis Knebworth 1996", kojim se slavi 25 godina od kada je Oasis svirao dva koncerta u istoimenom parku.

Got the cover shot for Nxt album c’mon you nose LG x pic.twitter.com/0QIXV5djxk