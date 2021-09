VREMEPLOV: Ovi događaji su obeležili današnji dan kroz istoriju!

768 - Umro je franački kralj Pipin III Mali, prvi monarh iz dinastije Karolinga. Vladao je od 747. a potpunu vlast prigrabio je 751. kada je uz saglasnost rimskog pape zbacio Hilderika III, poslednjeg vladara iz dinastije Merovinga. Osnovao je Papsku državu 756. poklonivši papi zemlje u srednjoj Italiji.

1228 - Umro je srpski kralj Stefan Prvovenčani, drugisin velikog župana Stefana Nemanje, osnivača dinastije. Tokomvladavine Stefana Prvovenčanog Srbija je zadobila i državnui crkvenu samostalnost. Nemanja je pred monašenje 1196. prestoustupio njemu a ne najstarijem sinu Vukanu, najverovatnije zato štoje Stefan bio zet vizantijskog cara Aleksija III Anđela. Braća suse potom oštro sukobila, ali ih je izmirio najmlađi Nemanjin sinmonah Sava, Vukan je tada postao namesnik u Zeti. Pred kraj životanapisao je "Žitije svetog Simeona" što je monaško ime StefanaNemanje.

1849 - Umro je austrijski kompozitor Johan ŠtrausStariji, otac popularnih bečkih kompozitora Johana Mlađeg, Jozefai Eduarda, najzaslužniji za veliku rasprostranjenost bečkog lakogvalcera početkom 19. veka. Najpre je bio kapelnik više zabavnihorkestara, zatim dvorskog plesnog orkestra u Beču. Komponovao jeveliki broj valcera, kadrila, marševa, polki.

1706 - Švedska i Saksonija sklopile su u Altrantštatu mirkojim se Švedska odrekla poljske krune i priznala poljskog kraljaStanislava Lešćinjskog, štićenika švedskog kralja Karla XII.

1852 - Francuski inženjer Anri Žifar izveo je prvi letdirižablom na parni pogon, preletevši 27 kilometara od Pariza doTrapa.

1863 - Donet je zakon o osnivanju Velike škole uBeogradu, koja je nastavila i reformisala rad dotadasnjeg Liceja.Škola je imala Filosofski, Pravni i Tehnički fakultet. Nalazilase u Kapetan-Mišinom zdanju u kom se i danas nalazi rektorat.Preimenovana je u Univerzitet 1905. kada je zakonom propisano iotvaranje Medicinskog, Bogoslovskog i Poljoprivrednog fakulteta.

1868 - U Subotici je osnovana gradska muzička škola,prva takva na teritoriji današnje Srbije.

1884 - Rođen je turski državnik i vojskovođa MustafaIsmet Ineni, predsednik Turske od 1938. do 1950. Učestvovao je ubalkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu, a posebno se istakao uTursko-grčkom ratu 1921. kad je posle uspeha u bici kod Inenijadobio čin paše i uzeo prezime Ineni. Iste godine je kao komandantZapadnog fronta predvodio turske trupe u pobedonosnoj bici nadgrčkom vojskom na reci Sakarija. Od 1922. do 1924. bio je šefturske diplomatije, a potom do 1937. kao blizak saradnik KemalaAtaturka, predsednik vlade.

1899 - Rođen je srpski kompozitor i dirigent JovanBandur, profesor Muzičke akademije i dirigent Beogradske opere.Posle studija u Beču i Pragu komponovao je inspirišući se motivimanarodne muzike. Dela: kantate "Poema 1941.", "Raspeva se zemlja",ciklus madrigala za mešoviti hor, "Jugoslovenska partizanskarapsodija", koncert za violinu i orkestar, solo pesme.

1911 - Rođen je sovjetski državnik Konstantin Černjenko,koji je na najmoćniji položaj u državi, mesto generalnogsekretara Komunističke partije, dospeo posle smrti Jurija Andropovau februaru 1984. Na tom polozaju ostao je samo 13 meseci, do smrtimarta 1985.

1915 - Francuska i Velika Britanija su u Prvom svetskomratu odlučile da otvore Solunski front, na koji su upućene snages fronta u Galipolju. Početkom 1916. te trupe su ojačane s petbritanskih i četiri francuske divizije, a do polovine maja 1916.sa ostrva Krf prebačena je srpska vojska, svrstana u tri armije,koja je 1918. imala odlučujuću ulogu u proboju Solunskog frontai ubrzanju ratnog sloma Centralnih sila.

1941 - Užički partizanski odred ušao je u Užice, kojeje potom više od dva meseca bilo središte slobodne teritorije -Užičke republike, kao i Vrhovnog štaba NOP Jugoslavije - do30. novembra 1941. kada su ga zauzele nemačke trupe.

1941 - Na konferenciji u Londonu vlade Sovjetskog Saveza,Australije, Kanade, Velike Britanije, Novog Zelanda, Južnoafričkeunije i izbegličke vlade Čehoslovačke, Grčke, Belgije,Luksemburga, Holandije, Norveške, Poljske, Francuske i KraljevineJugoslavije potpisale su Atlantsku povelju. O sadržaju Povelje uosam tačaka - političkom programu o borbi protiv Sila osovine uDrugom svetskom ratu - prethodno su se dogovorili predsednik SADFrenklin Ruzvelt i britanski premijer Vinston Čerčil i tajdokument je kasnije poslužio kao osnova Povelje UN. Na osnovamaAtlantske povelje i idejnog koncepta na kom je ona ustrojenautemeljen je kasnije NATO.

1943 - Rođen je Antonio Tabuki, italijanski pisac i naučnik.Tabuki, verovatno najpoznatiji po delima "Indijski nokturno","Tristanumire" i "Pereira tvrdi" uživao je izuzetan ugled i kao naučnik ikao literata i prevođen je na čak 40 jezika. Bio je stručnjak zaportugalsku kulturu i Portugal je smatrao drugom otadžbinom.

1960 - U Njuportu je porinut "Enterprajz", prvi američkinosač aviona na atomski pogon.

1968 - Švajcarska je postala članica UN. Zbogtradicionalne neutralnosti ona je dugo bilo uzdržana prema svakomvidu međunarodnih organizacija.

1971 - Velika Britanija je proterala 90 sovjetskih građanazbog navodne špijunske delatnosti.

1980 - Pogranični sukobi Iraka i Irana prerasli su usveopšti rat dveju zemalja kad su iračke trupe prešle granicui opkolile grad Abadan, zapalivši najveću svetsku rafinerijunafte.

1988 - Na Olimpijskim igrama u Seulu kanadski sprinterafroameričkog porekla Ben Džonson postavio je svetski rekord ufinalnoj trci na 100 metara od 9,79 sekundi, ali je rezultatponišten i šest dana kasnije mu je oduzeta zlatna medalja jerje trčao dopingovan.

1990 - Predsednik Zapadne Nemačke Rihard fon Vajcekerpotpisao je sporazum kojim će 3. oktobra 1990. dve nemačke državeponovo biti ujedinjene, a istog dana je Istočna Nemačka formalnonapustila Varšavski pakt.

1993 - Kralj Norodom Sihanuk ponovo je preuzeokambodžanski presto, sa kojeg je sišao 1955. istog dana on jepotpisao ustav prema kojem je Kambodža postala ustavna monarhija.

1996 - SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuskaodbacile su prigovore Indije i potpisale dokument o zabraninuklearnih proba.

1998 - Iran i Velika Britanija postigli su sporazum opodizanju diplomatskih odnosa na ambasadorski nivo pošto jeTeheran odustao od "fatve" koja je podrazumevala smrtnu kaznuautoru romana "Satanski stihovi", britanskom piscu indijskogporekla Salmanu Ruždiju.

2000 - Predsednički kandidat Demokratske opozicijeSrbije Vojislav Koštunica pobedio je na izborima za predsednikaSRJ. Pokušaj ignorisanja izbornog rezultata dovešće do masovnihprotesta građana 5. oktobra.

2002 - Britanska vlada objavila je dosije o iračkomprogramu naoružanja, tvrdeći da irački predsednik Sadam Huseinmože da lansira oružje za masovno uništenje za samo 45 minuta,što je poslužilo kao opravdanje za agresiju na Irak, ali sekasnije pokazalo da je tvrdnja bila lažna.

2002 - Trojica muslimanskih terorista ubili su 29 vernikau hinduističkom hramu u indijskom gradu Gandinagar.

2004 - Umrla je francuska književnica Fransoaz Sagan, kojaje postala svetski poznata u 18. godini kada je objavila svoj prviroman "Dobar dan tugo" 1954. Usledili su romani "Izvestan osmeh"1957. godine, "Volite li Bramsa" 1959. i drugi. Kao pisac pozorišnihkomada i scenarija, ostavila je za sobom portrete amoralnih iučmalih sredovečnih ljudi.

2014 - Indijska svemirska letelica dospela je do Marsai ušla u orbitu "Crvene planete" nakon desetomesečnog putovanja.Sonda "Mangalajan", izgrađena i projektovana za rekordno kratkovreme, poletela je novembra 2013. godine. Indija je tako postalaprva azijska zemlja koja je dosegla Mars, prethodno je to uspelosamo letelicama koje su lansirale SAD, Rusija i EU.

2017 - Na parlamentarnim izborima u Nemačkoj pobedilaje koalicija Hrišćansko-demokratske unije i Hrišćansko-socijalneunije Bavarske Angele Merkel sa 32,9 osvojenih glasova, a 20,5 dobilaje Socijaldemokratska partija. Pravi uspeh, međutim, postigla jeantiimigraciona Alternativa za Nemačku sa 12,6 čime je postalaparlamentarna stranka.

