NEVEROVATNI PRIZORI ZABORAVLJENOG GRADA DUHOVA: Suša otkrila temelje starog gradića u Juti potopljenog pre 64 godine! (FOTO+VIDEO)

Grad Rokport u američkoj saveznoj državi Juta, potpuno je nestao 1957. godine - pet godina nakon što je Bela kuća dala zeleno svetlo za izgradnju brane Vanšip.

U to vreme, ukupno 27 porodica još je živelo u nekad uspešnom gradiću, smeštenom u uskom delu doline Veber na ušću kanjona Tri milje, prenosi Dejli star.

Preostali stanovnici protestovali su, ali vlada je nastavila sa kupovinom cele doline i pripremajući se za izgradnju brane stvorila rezervoar Rokport, brzo potopivši celu zajednicu.

Rockport Reservoir is so low right now that many of the foundations of the old town are now visible. The town was flooded back in the 1950s to create the reservoir. pic.twitter.com/9QhuEoCAFl