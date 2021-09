Ovo je ispovest jedne žene koja se našla u velikoj dilemi, a ultimatum koji je stavljen pre nju je veoma bizaran.

Moj sin (40) je ženskaroš i sa tim nisam imala nikakvih problema sve do prošle godine kada je jedna devojka (20) zatrudnela s njim. Razlog je nezaštićen odnos jer njemu kondomi ne odgovaraju. Kad je saznao da je devojka trudna, blokirao ju je na svim kanalima i mesec dana joj se nije javljao. Ja sam za to saznala kada je devojka došla do mene i rekla mi da nema nikakav problem sa tim da moj sin ne učestvuje ni u čemu, ali da alimentaciju mora da plaća. Bila sam u šoku jer nisam znala ništa od toga. Rekla sam mu da je na njemu da odluči kako će da se postavi, ali da ja planiram da svakako budem u kontaktu sa devojkom i bebom jer mi je to jedino unuče. On je odabrao da ne učestvuje ni u čemu, a probao je i da izbegne alimentaciju u čemu nije uspeo.

Moja unuka Lili je u međuremenu rođena i ja na sve moguće načine pomažem njenoj majci koja je na fakultetu, a u međuvremenu je moj sin ostao bez posla. Vrlo me je razočarao. Plaćam dadilju toj devojci kako bi mogla da se posveti fakultetu i obezbedi bolji život mojoj unuci.

Novac nije problem, ali moj sin je ljut na mene što im pomažem. Kaže da one ne zaslužuju mo novac i da je ta devojka trebalo da abortira ako je znala da nema para za dete. Rekla sam mu da stojim iza toga da ću pomoći na svaki način svojoj unuci i njenoj majci. Moja unuka nije kriva što ima oca koji je odbijao da stavi kondom.

Na kraju, moj sin me je doveo do toga da moram da biram. Rekao mi je - ili on ili one. Rekla sam da ću uvek pomagati unuci. Od tada on više ne razgovara sa mnom, a moja ćerka je na strani svog brata i kaže da je trebalo da prekinem svaki kontakt sa unukom. Da li sam ja zaista tu pogrešila - pita ova žena.

Komentatori na redditu većinski se slažu da je tu jedini koji greši njen sin.

- Morala sam dva puta da pročitam jer ne mogu da verujem da se tako ponaša čovek od 40 godina.

- Mislio sam da je u pitanju klinac sa fakulteta, kad ono čovek u srednjim godinama!

- Vi nigde niste grešili i štaviše, vidi se da ste pokušali da sina odgajite kako treba. Ipak, na kraju je ispao đubre. U svakom slučaju, ne prekidajte vezu sa unukom, vi joj trebate.