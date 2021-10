DA LI POSTOJE KAMENE SUZE? Svi u neverici gledaju kako devojčica 'plače' kamenje, a ovo je objašnjenje lekara (VIDEO)

Uprkos tome što za njene tvrdnje ne postoji naučno objašnjenje, petnaestogodišnjakinja iz Indije kaže da svaki dan već dva meseca iz njenih očiju, umesto suza, "kaplju" sitni kamenčići.

Kako navodi porodica devojčice, bizarna pojava počela je da se događa 17. jula i od tada se događa svakodnevno, tako da devojčica za dan prikupi 10 do 15 "kamenih" suza. To se, navodno, događa u periodu od jutra do mraka, a iz nekog razloga, noću prestaje, prenosi "Oditi Sentral".

U kratkom video snimku, koji je u poslednjih nekoliko dana postao viralan, vidi se devojčica Čandni sa malom kvržicom na levom kapku, koja je, navodno, kamenčić koji nekoliko sekundi kasnije ispada iz njenog oka. Potom se pojavljuje još jedan, ovog puta pod levim kapkom.

Čandnina porodica ubeđena je da devojčica zaista plače "kamene" suze, ali lokalni oftalmolozi su nepokolebljivi u konstataciji da je tako nešto nemoguće.

Doktor Avadheš Kumar smatra da ovakvo nešto nema naučnu osnovu, te da devojčica sama ubacuje kamenje u oči, kako bi privukla pažnju ili je neko tera da to uradi.

Doktor Niraj Gupta, direktor očne bolnice Durga, takođe dodaje da takvi fenomeni nisu utemeljeni u medicini i da spadaju u sferu prevara, međutim, kako porodica zbog siromaštva nije u mogućnosti da poseti lekara, misterija Čandninog stanja ostaje nerešena.