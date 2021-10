ZA DORUČAK POJEO ROĐAKA! Da li je ovo realno? Pogledajte prizor koji nikoga nije ostavio ravnodušnim! (VIDEO)

Na snimku se vidi kako iz čeljusti ogromnog aligatora, do pola zaronjenog u jezercetu, vire zadnje noge i rep manjeg aligatora.

U roku od nekoliko sekundi manji rođak je završio čitav u stomaku džina.

This happened in my parents backyard today… The snack is a 6ft gator #lowcountrylivin pic.twitter.com/O7Omsw42uL

Snimak je pregledan više od 4 miliona puta na Tviteru od kada ga je Tejlor Soper podelio uz komentar: „Ovo se desilo u zadnjem dvorištu mojih roditelja. Užina je dva metra dugačak aligator.“

Tejlor je za Ju-Es-Ej tudej rekao da se scena odigrala u okrugu Hori u Južnoj Karolini. Njegov otac je sedeo u kući kada je kroz prozor video šta se dešava, pa je uhvatio telefon i snimio šta je mogao.

Kako kaže, ovo nije prvi put da su videli većeg aligatora kako jede manjeg.

This is how it’s done! 2 tonne salt water croc. My husband in black! pic.twitter.com/ch2STv8BBD