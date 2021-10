SAHRANJEN ČUVENI BOJSI! Njegova udovica podelila potrersne fotografije sa poslednjeg ispraćaja: ZBOGOM MOM LJUPKOM MUŠKARCU (FOTO)

Glumac Džon Čalis preminuo je 19. septembra u 79. godini posle duge borbe sa rakom. Udovica čuvenog Bojsija, Kerol Čalis, podelila je fotografije sa poslednjeg ispraćanja popularnog glumca.

Naime, Kerol i Džon u braku su bili 26 godina, a legendarni glumac bio je zaljubljenik u Srbiju.

- Juče smo, po kiši, ispratili mog ljupkog muškarca, pa sa vama delim ove fotografije, ukoliko vam ne smeta. Crvena boja na sanduku je za najvećeg obožavaoca Arsenala, a kapu je bila nešto što je nosio stalno - napisala je Kerol uz fotografije.

We gave my lovely man a good send off yesterday,in the pouring rain,so I’m sharing these pics with you,if you don’t mind.The red flash on the wicker is for the lifelong Arsenal fan and the cap was something he wore all the time! pic.twitter.com/RCA0Thmrup