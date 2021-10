JEDINSTVENO OTKRIĆE UZBURKALO JAVNOST! Naučnici su u LEDU pronašli NEŠTO staro 1.300 godina!

Izvor: Informer.rs, Foto: Printscreen YouTube/Secrets Of The Ice | |

U planinskom glečeru u centralnoj Norveškoj pronađene su skije stare 1.300 godina. Prva skija izgubljenog para otkrivena je 2014. godine, a sedam godina kasnije, otkrivena je druga skija Pronađene su na obroncima planine Digervarden u Nacionalnom parku "Rejnehejmen" u Norveškoj na oko 1.000 metara nadmorske visine.

Samo otkriće, jedinstveno po sebi, podudara se sa praistorijskom skijom pronađenom 2014. godine iste starosti, što je sada rezultiralo kompletnim parom najbolje očuvanih skija na svetu. Prema arheolozima skije su dugačke 187 centimetara i na najširem delu široke su gotovo 17 centimetara, a napravljene su od breze i čak su zadržale neke od svojih vezova. Druga skija je pronađena samo pet metara od mesta gde je pronađena prva, zahvaljujući drastičnom otapanju leda na glečeru. Da bi izvadili skiju, arheolozi su morali da koriste cepin, oruđe koje se veoma retko koristi u arheološkim iskopavanjima. To im je omogućilo da pažljivo uklone led i oslobode skiju. - Ovo je izuzetno retko i odmah smo shvatili da smo na putu da otkrijemo nešto veoma posebno - izjavio je arheolog okruga Inlandet Espen Finstad.

On je rekao da je neverovatan osećaj videti obe skije iz osmog veka, odnosno iz vremena neposredno pre samih vikinga.



- Ovo je istorija sveta, imamo dve skije sa vezovima, a to je stvarno jedinstveno - istakao je on.



Istraživači su naglasili da su arheološki nalazi sačuvani u ledu samo ako miruje, poput ogromnog zamrzivača iz prošlosti. Finstad je rekao da se sada postavlja pitanje šta se dogodilo sa skijašem, ko je bio on, zašto je skije ostavio u planinama, da li je doživeo nesreću ili je reč o padu, povredi ili oluji.



On je istakao da su u toj oblasti bile poznate trgovinske rute, kao i da je moguće da je skijaš bio lovac. Ovog leta na istoj lokaciji pronađeno je vikinško seoce, dok su u maju arheolozi su pronašli ostatke psa stare oko 500 godina.

