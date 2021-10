Zvezde, kvadrati, krugovi: Nesvesno ŠARANJE PO PAPIRU otkriva dosta o vama

Spirale, okrugli oblici i linije ukazuju na mogućnost da prolazite kroz emocionalnu krizu te vam se misli vrte u krug. Simetrični oblici pokazuju ljubav prema redu i sklonost planiranju

Šta najčešće crtkate kad ste na sastanku, pričate telefonom? Ti oblici dolaze iz vaše podsvesti i govore puno o vama. Oni otkrivaju jeste li usamljeni, šta vas muči, šta želite...

Životinje

To može biti indikacija emocije koju preživljavate tog dana. Ako su to tigar ili vuk - to pokazuje kako skrivate agresiju. Crtanje zeca ili veverice je znak kako čovek čezne za time da mu neko pomogne i zaštiti ga. Ako crtate stalno istu životinju, to pokazuje da se upoređujete s njom, što može da bude odraz vašeg ponašanja ili ličnosti.

Ljudski likovi

Crtate li jednostavne ljudske oblike to može da pokaže kako se osećate bespomoćno ili želite da se odmaknete od odgovornosti za nešto. Ako su crteži ljudi detaljniji, to je znak da ste emocionalno nestabilni i želite da se odvojite, izolujete od drugih ljudi.

Kvadrati, geometrijski oblici

To pokazuje kako imate čvrste ciljeve i uverenja, i da uglavnom ne krijete svoje mišljenje o drugima, kao i da ste u svemu uporni.

Zvezde

Želite da budete u centru pažnje i jako vam je važno da budete primećeni. Ako zvezde koje crtate imaju mnogo različitih tačaka ili su odvojene jedna od druge, to može biti znak kako ste depresivni.

Šahovska ploča

Ovo može da pokazuje kako ste se našli u vrlo neprijatnoj situaciji. Ako crtate šahovski uzorak često, verovatno patite od ličnih problema koji su skriveni u vašem umu, a povezani su s nemogućnošću da se nosite s njima. Moguće je i da ozbiljno sumnjate u put kojim ste krenuli u životu.

Krugovi i prstenovi

Ovo pokazuje da imate želju da se povežete s drugim ljudima i radite zajedno s njima. Oni su znak da se osećate usamljeno i isključeno od ostatka sveta, kao i da ne dobijate dovoljno pažnje od drugih.