LJUBAV NE ZNA ZA GRANICE! Nije ih sprečila korona, pa neće ni poplava: Mladenci U LONCU došli na venčanje (FOTO)

Jedan indijski par došao je na sopstveno venčanje ploveći u ogromnom loncu, jer su ulice njihovog gradića Talavadija bile poplavljene.

Na snimcima se vidi kako verenici plove poplavljenim ulicama, stisnuti jedno uz drugo u loncu dok ih dva muškarca u pratnji fotografa vuku duž poplavljene ulice.

Par je navodno posudio lonac iz lokalnog hrama i izjavio da je to bila "jedina opcija" dostupna u kratkom roku, izvestila je indijska novinska agencija PTI.

Njih nisu omeli ni poplave, ni klizišta, koji su odneli 27 života tokom obilnih kiša širom Kerale, države na jugu Indije, jer mladenci, inače zdravstveni radnici, nisu bili voljni da odlože svoj veliki događaj.

Akaš i Aišvarja stigli su bezbedni i suvi u mali, delimično potopljen hram u Talavadiju, gde je obavljena tradicionalna hinduistička ceremonija venčanja.

#WATCH | A bride and a groom in flood affected Alappuzha of Kerala were ferried to Panayannurkavu Devi Temple, Thalavady in a cooking vessel for their wedding. Bride Aishwarya, a resident of Ambalapuzha, & groom Akash, a resident of Thakazhi, are both health workers in Chengannur pic.twitter.com/pBFvLHilF4