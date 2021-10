NAROD GLEDA I PLAČE! Zbog natpisa na nadgrobnom spomeniku ljudi PADAJU U NESVEST: Ken ju bliv dis?! (FOTO)

Urnebesno je slaba reč...

Kada ljudima umre neko drag, oni koji ostaju za njima odlučuju šta će pisati na spomeniku. Pa se često može pročitati svašta - od dirljivih opisa, nekih omiljenih stihova, oproštajnih srceparajućih poruka sa interneta, pa čak i transkribovanih strofa i refremena tematskih pesama iz filmova.

Ovaj epitaf sadrži, ni manje ni više, nego stihove pesme Selin Dion - "My heart will go on" i to na ćirilici! Po Vuku!

Jednog dana kada ova civilizacija propadne. Koliko li će samo problema i nedoumica doneti ovaj epitaf, budućim arheolozima! pic.twitter.com/ck1cOYAeUT — Lodger Limansky (@paratzelzius) 16. октобар 2021.

- Jednog dana kada ova civilizacija propadne. Koliko li će samo problema i nedoumica doneti ovaj epitaf, budućim arheolozima! - stoji u opisu fotografije nečijeg nadgrobnog spomenika, a u komentarima se šale da su ovakve poruke možda i Egipćani ostavljali nama u svojim hijeroglifima.

"Brate mili . Možda su se i Egipćani ovako za***avali sa nama", "A ovima danas nisu još jasne piramide... E da vas vidim tad stručnjaci moji!", "Aj biliv aj ken flaj", neki su od komentara korisnika u neverici.