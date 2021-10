JURIŠ BALON PO DNEVNOJ SOBI, NAGRADA 10.000 EVRA: Svi smo ovo igrali kao deca, a sada je postalo SPORT (FOTO)

Viralni snimci sa Interneta inspirisali su fudbalera Đerara Pikea, koga i te kako zanima biznis, da pokrene međunarodno takmičenje u sportu za koje i nemamo pravi naziv.

Ukratko, to je sport u kome dva takmičara održavaju balon u vazduhu, što je igra koju ste verovatno igrali kao mali...

Možda i u velu svetski popularne serije "Squid Game", koja je takođe ponovo popularizovala dečje igre, Pike je odlučio da napravi Svetsko prvenstvo u sportu sa balonom, a u sve to je uključio i španskog internet influensera Ibaija Ljanosa kako bi ovu "novotariju" popularizovao kod mlađe populacije.

Pravila su jednostavna, takmičari udaraju balon naizmenično, uvek moraju da ga pošalju uvis, a svaki pad balona se boduje i odlučuje pobednika. Zanimljivo, igra se baš u običnim uslovima, kao kod kuće.

Dobro, skoro kao kod kuće...

Tako su u Taragoni napravili set u kome su trpezarijski sto, televizor, automobil i slične stvari, kako bi otežali takmičarima. Ukupno smo videli 32 ekipe koje su se borile na terenu 8 puta 8 metara, a šampion je postao De La Kruz iz Perua koji je pobedio Špajsa iz Nemačke (6:2).

Pogledajte!

the Balloon World Cup was last week



watch this space



pic.twitter.com/m53mOsLm2G