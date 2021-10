Stotine golih ljudi u pustinji - razlog priča iz Starog zaveta

Ovaj 54-godišnji fotograf posetio je mesto u južnom Izraelu kao gost ministarstva turizma kako bi treći put prikazao povlačenje Mrtvog mora, a kao inspiracija mu je poslužila biblijska priča o Lotovoj ženi koja se pretvorila u stup soli prilikom bega iz Sodome.

"Za mene telo predstavlja lepotu, život i ljubav", rekao je Tunik, koji je dosad organizovao desetine snimanja golih ljudi.

Umetnik je već pre deset godina snimao preko hiljadu modela na obalama Mrtvog mora, koje se godišnje povlači za jedan metar. Izrael i Jordan preusmerili su veliki deo vode za poljoprivredu i pitku vodu, dok su vađenje minerala i isparavanje, ubrzani klimatskim promenama, pogoršali problem.

