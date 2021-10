NAUČNICI PRECIZNO IZRAČUNALI! Ovo su trikovi kako da izabrete NAJBRŽI red u prodavnici! Prvi savet je SULUD, ali funkcioniše!

U proseku provedemo pola sata na dan čekajući u redovima, kažu američki naučnici.

Donosimo vam nekoliko odličnih saveta kako u prodavnicama da izaberete najbrži red do kase:

- Stanite iza kupca koji ima puna kolica - iako nam se to na prvu ne čini kao dobar izbor, naučnici kažu da je to istina. Objašnjavaju kako svakom kupcu treba vremena dok pozdravi, plati, namirnice u kese, novac u novčanik... U proseku to traje 41 sekundu po osobi. Izračunali su kako kupac sa sto namirnica u kolicima prosečno potroši šest minuta, a četvoro ljudi sa po 20 namirnica potrošiće sedam minuta u redu.

- Redovi na blagajnama sleve strane brže idu - to je zato što su većina ljudi dešnjaci.

- Birajte ženu na kasi - dokazano je kako žene koje rade za kasom brže obave sav posao od muškaraca.

- Proverite šta u korpama imaju kupci u redu ispred vas - artikli u čvrstim pakovanjima ne uzimaju mnogo vremena za skeniranje dok to može potrajati kod proizvoda u plastičnim kesama jer ponekad kasirma mora barkod da unose ručno. Na primer, neko ko ima flašu mlijeka i sok u svojoj korpi brže će proći od onoga sa smrznutim povrćem.

- Izbegavajte skrivene kase - istraživanje je pokazalo kako kasiri koji rade u nekim 'uglovima' nemaju dobar pregled na kupce koji stoje u redu - rade sporije.

