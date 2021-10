LEZI LEBE DA TE JEDEM: Srbin neće da radi i traži POSAO NA KOJEM SE 'BLEJI'! Dobio žestoke kritike

Na društvenoj mreži Redit, na podforumu posvećenom Srbiji, jedan domaći korisnik potražio je juče savet oko toga koji su to poslovi na kojima se može dići glava od posla i gde nije konstantan pritisak.

Evo šta je imao da kaže:

"Koji su to poslovi na kojim se više bleji i ne radi nego što se aktivno radi? Radio sam u kol-centru gde ne mozeš da se pohvataš i aktivno ti izbacuje pozive ceo dan jedan za drugim, cepao sam fizikaliju gde su bili nerazumni rokovi i gde se nije stajalo, generalno šta god da sam radio bilo je neko rastakanje gde si nakon što dodješ kući kao pregažen. Sada bih nešto malo laganije, malo kafica i telefon a malo posao, da nije nešto gde ne možeš ljudski da digneš glavu. Ima li uopšte takvih poslova a da nije državna služba i noćni čuvar? Da me neko ne shvati pogrešno, nisam uobražen i lenj, kao što sam napisao radio sam i krvave poslove, sada mi jednostavno treba nešto sporije i svestan sam i okej mi je da ne treba da očekujem da budem za to plaćen Bog zna kako."

Pošteno pitanje, ali ipak jedno koje se nije dopalo svima. Dok su neki nabrojali koji su to poslovi na kojima može biti opuštena atmosfera, drugi su kritikovali njegov ležeran stav prema zaposlenju.

"Pult u teretani, posao bukvalno da izdaješ ključeve, očitavaš kartice, uplaćuješ članarine i eventualno evidentiraš nove korisnike", naveo je jedan korisnik, ali se drugi nadovezao pričom da radnici u teretani često imaju dodatna zaduženja, poput čišćenja prostora i toaleta.

Drugi komentator sa ove društvene mreže smatra da nije do posla, već do čoveka:

"Moj je stav da svaka profesija ima ljude koji se trude i ljude koji aktivno lade j**a kada god mogu. Uopšte nije do vrste posla ili do oblasti u kojoj si. J*g, ako si radio kao konj i na građevini i u kol-centru, šanse su velike da ćeš da radiš tako gde god da odeš. To je odlična osobina samo ako umeš to i da naplatiš."

Treći je naveo iskustvo svojih drugara, uz ogradu kako zarada i nije baš velika:

"Moji drugari su neko vreme radili u kafiću/pabu gde su biše blejali nego radili. Do nekih 3,4 sata znalo je da im dođe manje od 7-8 ljudi. Naravno to znači i da od bašiša ništa ne uzmeš i neretko ih je gazda zakidao za dnevnice."

Sudeći po iskustvu korisnika "offspring", magacin srednje veličine je pravo mesto gde se može naći dobar balans "bleje" i posla:

"Magacin u nekom marketu srednje veličine. Tamo rade studenti, studentkinje, generalno osobe od kojih se ne očekuje da mogu da potegnu mnogo. Uvek nedostaje radnika i generalno je relaksiranija atmosfera među radnicima ali i prema nadređenima."

Ipak, upozorio je na to da u većim firmama stvari ne funkcionišu baš ovako. Sledeći korisnik Redita je imao na umu nešto drugo:

"Kapiram neki Security (obezbeđenje) pri nekoj banci... ti likovi apsolutno ništa ne rade. Bukvalno bleje po ceo dan i drndaju telefon. Eventualno dodaju nekom hemijsku ako treba da popuni uplatnicu."

Bilo je, svakako, i kritičara kojima se nije dopao ovakav pristup traženju posla:

"Lezi 'lebe da te jedem!"

Na ovo, momak koji traži posao bez mnogo napora je odgovorio kako "nema razloga da zapinje, te da ima čime se primarno trenutno bavi i čime planira da se u životu bavi, gde treba da zapinje i drlja koliko treba, kao i to da je već drljao i gde treba i gde ne treba a nije mu cilj da do 25-e ostavi negde zdravlje."

Dobar argument bez svake sumnje. Ipak, javili su se i drugi kritičari, svaki sa svojim predlogom - da izabere posao žigola, mlađeg referenta ili da prodaje nedozvoljene supstance. Ovi komentari se mogu shvatiti kao podsmeh, ali i potpuno pogrešni saveti - na svakom od ovih poslova se u velikoj meri radi, a neki su i opasni.

Drugi korisnik je izrazio svoj stav: "Treba ti ozbiljna želja i interes iznad novca ako želiš da uspeš. Ako nisi za to, nisi za to i ćao."

Neki od konstruktivnijih predloga bili su da se zaposli negde kao noćno obezbeđenje, programer (na šta je pala bujica komentara da se na tom poslu i te kako radi) ili treća smena u nekom hostelu.