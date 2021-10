7 MISTERIOZNIH KRUGOVA KOD ČAČKA: Jedni veruju da tu vile igraju kolo, drugi da dolaze vanzemaljci! Evo šta kaže vlasnik dvorišta (FOTO)

Dvorište Draga Labana u selu Trbušani kod Čačka do pre tri godine izgledalo je potpuno normalno.

Zelene površine redovno je kosio ručno ili električnom kosilicom, a onda su počele da se dešavaju neobjašnjive stvari. Jedan po jedan, ničim izazvani pravili su se krugovi na travi i sada ih u ovom domaćinstvu ima ukupno sedam.

Neverica je zavladala kod ovog domaćina i komšija, jer nikome nije jasno na osnovu čega je na pojedinim mestima trava potpuno sagorela i to u kružnom obliku.

"Ovo je prava misterija, ko zna šta je u pitanju i nije nam svejedno. Ovde živimo više od 40 godina i nikad se nešto slično nije desilo. Sve vreme sam ravnomerno kosio dvorište i sve je bilo potpuno normalno do pre nekoliko godina. Krugovi su skoro identične veličine, na tom mestu kao da je sve sagorelo, a u sredini se ponovo zeleni trava, kao da ih je neko crtao", izjavio je Laban.

Ono što pojedinim meštanima ovog čačanskog naselja ipak uvlači strah u kosti na pomisao o neobičnoj pojavi, jeste narodno verovanje da krugove na travi mogu da naprave natprirodna bića, tačnije "vile koje noću igraju kolo".

Takođe, ima i onih koji ovu pojavu izjednačavaju sa naučnom fantastikom i misle da upravo na tim mestima sleću letelice iz svemira. Međutim, domaćin Drago ne haje mnogo za sve ove pretpostavke već za situaciju u svom dvorištu traži logično rešenje.

"Ma kakve vile i igranje kola, pa da bi ovoliko utabale travu morale bi da polome noge igrajući čitavu noć. A, da nam doleti svemirski brod u dvorište valjda bi ga uočili", kraže kroz šalu i osmeh.

Drago kaže da se ove pojave ne plaši, ali da bi mu ipak značilo da ljudi od struke dođu u njegovo dvorište i ispitaju o čemu se radi, jer nema sumnje da je neka veća sila definitivno u pitanju.

"Da li je neko zračenje ili ne, mi to ne znamo. Možda imaju neki metali u zemlji i to se na ovaj način ispoljava na površini. Ono što možemo da primetimo jeste da je ovih krugova iz godinu u godinu sve više. Plašimo se da nam to kroz neko vreme ne utiče na zdravlje ukoliko su u pitanju zračenja i neke radioaktivne supstance, zato bi voleli stručanjaci to da ispitaju“, rekao je vlasnik čudnog dvorišta.

Jedino sa čim se u nekoj meri mogu uporediti krugovi u čačanskom naselju jesu Najdanovi krugovi u mestu Mala Krsna kod Požarevca. Ime su dobili po Najdanu Rakiću iz Bele Palanke koji ih je uz pomoć viska i svojih istraživanja pronašao 1999. godine.

Oni važe za mesto sa isceliteljskom energijom zbog posebnih zračenja i na stotine ljudi godišnje ih obiđe kako bi iskoristili besplatnu terapiju stojeći u tim krugovima. Za svog života do 2006. godine starac Najdan je ostavio mnoge zapise o svojim ispitivanjima i merenjima vezanim za područja s pozitivnim zračenjem.

Da je živ, možda bi sada posetio i Dragovo domaćinstvo, ali ipak Čačani će morati da čekaju neke druge stručnjake. Nakon istraživanja možda i Šumadija dobije svoju bioenergetsku banju pod otvorenim nebom.